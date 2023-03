Metacade (MCADE), uma plataforma GameFi de rápido crescimento, está indo bem, já que o estágio final da venda de tokens de pré-venda está chegando ao fim. Dados de seu site mostram que a plataforma arrecadou US$ 14,2 milhões, com 87,21% dos tokens vendidos. Mais de 1 bilhão de tokens foram comprados, restando apenas cerca de 104 milhões.

A ascensão da indústria GameFi

Espera-se que a indústria GameFi tenha uma forte participação de mercado na indústria de jogos nos próximos anos. Os dados mostram que o setor foi avaliado em ~ $ 9 bilhões em 2021 e espera-se que tenha uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 27,3% para $ 38 bilhões.

A indústria está vendo uma ampla adoção, com um relatório da Messari mostrando que o número de carteiras ativas únicas (UAW) saltou para mais de 1 milhão. Esse crescimento foi auxiliado pela crescente incorporação de ferramentas financeiras que possibilitam que as pessoas ganhem quando jogam.

Como resultado, a maioria dos tokens GameFi aumentou drasticamente desde o seu lançamento. Decentraland’s (MANA/USD) saltou mais de 4.500% desde sua baixa histórica, enquanto Axie Infinity’s (AXS/USD) subiu ~4.000% desde seu ponto mais baixo em 2021. Os tokens de jogos Blockchain também superaram outras criptomoedas populares como Bitcoin e Ethereum.

Sucesso de pré-venda do Metacade

O sucesso dos tokens GameFi explica por que o Metacade teve um sucesso significativo durante o evento de pré-venda de seu token. Dados publicados em seu site mostram que os desenvolvedores levantaram US$ 14,2 milhões depois de vender mais de um bilhão de tokens.

87,2% de todos os tokens foram vendidos e o preço do MCADE subiu continuamente devido ao aumento da demanda. À medida que a contagem regressiva para o último dia de venda de tokens se aproxima, o preço pode continuar subindo.

De acordo com o whitepaper do Metacade, a próxima etapa após a venda contínua de tokens será listar o token em plataformas-chave como Coinbase e CoinGecko. Eles também trabalharão para listar os tokens nas principais exchanges centralizadas, como Binance e OKX, e começarão a construir a plataforma Metacade.

Previsão de preço do Metacade

Uma pergunta comum entre os leitores é se o preço do Metacade aumentará ou cairá após a listagem de tokens. Como outras moedas digitais, é difícil prever se o Metacade se tornará uma plataforma de sucesso. Portanto, não é possível prever se MCADE será um bom investimento, mas se ele se adequar ao seu portfólio, você pode participar na pré-venda aqui.

Nos últimos anos, vimos as reviravoltas no desempenho das moedas digitais. Na verdade, a indústria está tentando sair de um de seus invernos criptográficos mais longos já registrados.

A futura ação do preço do MCADE dependerá de vários fatores. O principal catalisador do token será o desenvolvimento da plataforma e sua popularidade entre os usuários. O desempenho do MCADE também dependerá do desempenho mais amplo de outras criptomoedas. No passado, vimos uma estreita correlação entre as moedas digitais.

O whitepaper do Metacade e o sucesso de suas vendas de token mostram que realmente há muita demanda por seu token. Como mencionado, já arrecadou mais de $ 14 milhões, enquanto o preço do token saltou para $ 0,02 de $ 0,0185 no estágio anterior.

Existem outros fatores que influenciarão o preço do Metacade no futuro. Por exemplo, a política monetária do Federal Reserve terá um impacto no preço. Na maioria dos casos, como vimos em 2022, os preços das criptomoedas caíram quando o Federal Reserve aumentou as taxas em aproximadamente 400 pontos base.

Qual é o futuro do Metacade?

A venda final de tokens do Metacade terminará nos próximos dias. Isso será seguido pela fase de desenvolvimento da plataforma de jogos e listagem em exchanges importantes como a Binance e OKX. No segundo trimestre, os desenvolvedores lançarão a plataforma Metacade, criarão parcerias com projetos estabelecidos e aumentarão suas listas de câmbio centralizadas. Além disso, o whitepaper observa que os desenvolvedores lançarão o modelo DAO básico para a comunidade.

Como plataforma, o futuro do Metacade dependerá do número de usuários ativos na plataforma e da evolução de seu DAO.