Siga o Invezz no Telegram , Twitter e Google News para notícias de última hora >

À medida que o espaço de jogos em blockchain cresce, os jogadores têm à sua disposição uma grande variedade de títulos para escolher.

No entanto, nem todos os jogos são construídos igualmente e nem todos representam uma maneira sólida de os jogadores ganharem com o tempo dedicado aos títulos.

O Metacade é um novo projeto que pode agitar esse setor e fornecer um ecossistema que simplificará a navegação no espaço GameFi. Vamos explorar a funcionalidade e valor do Metacade (MCADE) e analisar até que ponto ele pode crescer em valor.

Pré-venda do Metacade termina em breve: qual preço os investidores podem esperar?

Em 21 de março de 2023, a pré-venda do MCADE está no Estágio 7, onde seu valor é de $ 0,0185.

A pré-venda está 98,94% concluída e, na próxima etapa final, o valor aumentará para US$ 0,02. A maioria dos tokens MCADE já foi vendida em 947.896.499 tokens, enquanto restam apenas 7.103.501. Isso significa que o MCADE está chegando ao estágio final da pré-venda e há um período de tempo limitado para que investidores e traders obtenham o token em seu valor atual.

Com base nisso, fica claro que a demanda pelo token é alta e, como tal, após a conclusão da pré-venda, seu valor pode atingir novos patamares. Para saber mais sobre o processo de pré-venda, recomendamos visitar o site do Metacade.

Até o final do quarto trimestre de 2023, a criptomoeda Metacade (MCADE) pode potencialmente subir para US$ 0,1, representando seu recorde histórico.

Este crescimento será impulsionado pela mudança que o espaço geral dos jogos está fazendo em direção aos jogos em blockchain e pelo apelo dos mecanismos de staking que recompensam os jogadores e os incentivam a continuar usando a plataforma e o ecossistema como um todo.

O Metacade chegará a $ 1?

O espaço GameFi e o apelo do modelo Play-to-Earn (P2E) estão se tornando cada vez mais populares nos jogos convencionais também. Isso significa que, além dos pequenos desenvolvedores independentes criando jogos habilitados para Web3, chegará o momento no futuro em que até mesmo grandes estúdios de jogos AAA começarão a entrar no espaço blockchain.

Como o Metacade (MCADE) tem como objetivo se tornar o centro dessas notícias, desenvolvimentos, eventos e processos de construção de comunidades, ele tem o potencial de se tornar a plataforma ideal para inúmeros jogos recém-lançados.

Quanto maior a base de usuários por trás do Metacade, mais utilidade e valor o token MCADE pode ter.

Metacade, como um projeto, pode ter um alto nível de crescimento ao longo de 2023 e 2024. Inicialmente, o projeto precisa construir uma comunidade, seguidores e um ecossistema geral de casos de uso e jogos para ser percebido como valioso por investidores e traders. Mas seu valor já vem aumentando.

Devido à sua estrutura em relação à receita de publicidade, torneios, sorteios, eventos e ao processo de teste de jogos incentivados ao lado da barra de lançamento, seu valor provavelmente chegará a US$ 1 até o final de 2025.

O que é Metacade e como funciona?

O Metacade (MCADE) está construindo o hub da comunidade Web3 final, onde jogadores e entusiastas de criptomoedas podem colaborar e se comunicar.

O objetivo da plataforma é ser um centro GameFi onde as pessoas possam fazer parte de uma comunidade Web3 e da cultura geral.

Os jogadores podem aproveitar seus jogos favoritos ou projetos Play-to-Earn (P2E) e aumentar suas chances de ganhar prêmios.

Os jogadores podem se conhecer, se comunicar e ser incentivados por meio do token MCADE.

A plataforma se destaca pelo esquema Metagrant, onde a comunidade vota e direciona os recursos disponíveis na tesouraria para desenvolvedores e jogos que pretendem apoiar.

Com as doações, os desenvolvedores pretendem dar vida a novos jogos. Além disso, há um quadro dedicado de empregos e trabalhos dedicado, onde qualquer pessoa que procura trabalho no espaço blockchain pode começar a se candidatar às posições disponíveis.

Quanto à tecnologia subjacente, o Metacade (MCADE) também é construído sobre o Ethereum (ETH) como um blockchain.

Isso significa que o token MCADE é uma criptomoeda compatível com ERC-20 que pode ser comprada e armazenada no blockchain. Isso também significa que muitas carteiras que suportam o padrão de token agora suportam o MCADE, garantindo que seja acessível a qualquer pessoa.

Vale a pena investir no token MCADE?

Isso será altamente dependente dos objetivos gerais do investidor ou trader. O projeto Metacade (MCADE) tem um alto potencial de crescimento em relação a suas ofertas e ecossistema. A maioria dos tokens já foi vendida, indicando que há uma demanda genuína.

É importante lembrar que este projeto está em seus estágios iniciais e provavelmente terá muito mais atualizações, desenvolvimentos e recursos à medida que nos aproximamos do final de 2023.

Com isso em mente, para investidores que são pacientes e desejam uma criptomoeda de alto valor a longo prazo e acreditam no aspecto de jogo do espaço Web3, comprar o token MCADE representa uma maneira sólida pela qual eles podem se envolver nas fases iniciais de um projeto que pode se firmar como líder da indústria.

O hub social descentralizado, a grande variedade de métodos pelos quais os jogadores podem ganhar e o suporte geral para novos jogos, desenvolvedores e ofertas de emprego formam um ecossistema único.