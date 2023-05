Os analistas estão otimistas com o Bitcoin e outras criptomoedas depois de testarem seus máximos de vários meses na semana passada. O Bitcoin permaneceu ligeiramente abaixo de US$ 30.000, enquanto outras moedas menores, como Hedera Hashgraph e Pepe, subiram. Essas estimativas otimistas podem ter um resultado positivo para outros tokens como o Metacade (MCADE).

O argumento otimista para o Bitcoin

Escrevi que alguns analistas acreditam que o preço do Bitcoin chegará a US$ 185.000 no longo prazo. Muitos dos citados no relatório acreditam que, pelo menos, subirá para US$ 67.000 nos próximos meses.

Esses analistas citam inúmeras razões para isso. Primeiro, eles observam que o Bitcoin se tornou um bom ativo de refúgio à medida que a crise bancária continua. O First Republic Bank, uma empresa recentemente avaliada em bilhões de dólares, viu suas ações despencarem mais de 90%. No domingo, bancos como JP Morgan, PNC Financial e Citizens apresentaram propostas pela empresa.

A crise bancária ainda não acabou, de acordo com Charlie Munger, vice-presidente da Berkshire Hathaway. Ele espera que mais bancos entrem em colapso por causa de sua exposição ao setor imobiliário comercial nos EUA. Ele disse :

“Muitos imóveis não são mais tão bons. Temos muitos prédios de escritórios problemáticos, muitos shopping centers problemáticos, muitas outras propriedades problemáticas. Há muita agonia por aí.”

Portanto, mais colapsos no setor bancário podem significar mais oportunidades para o Bitcoin e outras criptomoedas como Ethereum e Metacade.

Outras razões para ser otimista com o Bitcoin são que o halving pode significar mais vantagens para a moeda. Historicamente, o Bitcoin tende a subir antes dos halvings. Seu preço sempre foi maior entre os halvings. Portanto, com uma prevista para abril do ano que vem, existe a possibilidade de que continue subindo.

Mudança de direção do Federal Reserve

Enquanto isso, o Federal Reserve agora pode se tornar um catalisador positivo para o Bitcoin e o Metacade. O banco, que se reunirá esta semana, deve aumentar as taxas ou fazer uma pausa estratégica. Se qualquer um dos dois acontecer, isso significa que o fim do ciclo de aumento de taxas foi alcançado. Historicamente, as criptomoedas tendem a se sair bem quando o Fed se torna um pouco dovish.

Outras notícias importantes do Bitcoin são que os regulamentos estão se tornando mais claros. Na semana passada, o Parlamento Europeu votou a favor da MiCA, a primeira regulamentação cripto do bloco. Os analistas esperam que esses regulamentos sejam aprovados pelos parlamentos nacionais até julho. Enquanto isso, nos EUA, o chefe do comitê financeiro da câmara disse que o primeiro projeto de lei criptográfico será apresentado nos próximos meses.

Metacade está programado para mais listagens em exchanges

Todas essas razões explicam por que o preço do Metacade (MCADE) teve um bom desempenho nos últimos dias. De acordo com o TradingView, o MCADE estava sendo negociado a US$ 0,027 na manhã de segunda-feira, muito acima da baixa da semana passada de US$ 0,022. Está se aproximando de sua alta histórica de US$ 0,034. Isso significa que o MCADE saltou 200% em relação ao seu ponto mais baixo de todos os tempos, obtendo um valor de mercado de mais de $ 38 milhões.

A maior notícia do Metacade é que várias exchanges como MEXC e BitMart listaram o token. Como resultado, o volume de MCADE negociado em exchanges centralizadas está se aproximando lentamente daquele negociado em exchanges descentralizadas. Nas últimas 24 horas, o volume CEX foi de US$ 417.000, enquanto o volume DEX foi de US$ 623.000.

De acordo com o whitepaper do Metacade, mais listagens do CEX podem acontecer em breve. Os desenvolvedores esperam que a crescente popularidade do Metacade e as próximas atualizações de produtos levem a mais tração para o token. O próximo AMA do Metacade marcado para terça-feira também pode impulsionar o token.

🔥2 DAYS TO GO🔥



Only 2 more days until our next AMA session with Metacade CEO, Russell Bennett🚀



🗓️Tuesday 2nd May

⏰6PM BST



BE READY⬇️

🔗https://t.co/HlTha64oNd pic.twitter.com/2JVUlWyLsN — METACADE (@Metacade_) April 30, 2023

Metacade é um bom investimento?

Eu fiz o caso do Metacade pela primeira vez neste artigo, durante sua venda de tokens. Como tal, minha previsão foi precisa, pois o token prosperou depois de ser listado por várias exchanges. Suspeito que o token terá um bom desempenho ao longo dos anos, à medida que a plataforma de jogos for lançada e a indústria de gamefi crescer.

Os analistas acreditam que essa indústria de gamefi valerá trilhões de dólares nos próximos anos. E enquanto plataformas tradicionais como Axie Infinity enfrentam dificuldades, novas plataformas como Metacade irão florescer, pois aprenderão com seus erros.