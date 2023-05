Agora, apenas um mês após a conclusão da pré-venda do Metacade, o preço do token MCADE assumiu uma trajetória de alta após uma ligeira retração. O token MCADE agora está sendo negociado 81% mais alto do que quando a pré-venda estava terminando.

Quando a pré-venda terminou, os investidores estavam céticos em relação a uma grande corrida de touros do MCADE, especialmente depois que a listagem no CoinMarketCap, CoinGecko e na exchange descentralizada Uniswap não resultou em nenhum grande movimento de preços.

A listagem na BitMart inverteu a situação

A BitMart foi a primeira exchange centralizada de criptomoedas a listar o MCADE. Na época, alguns investidores pareciam se dispersar, pois a moeda havia caído abaixo de US$ 0,015.

No entanto, alguns ainda esperavam que a listagem em exchanges centralizadas oferecesse mais impulso ao preço do MCADE do que a listagem DEX. A maioria dos investidores realmente acreditava que uma fuga era iminente assim que o MCADE fosse listado na BitMart. E fiel às convicções de muitos, o preço do MCADE começou a subir quase imediatamente após ser listado na BitMart.

Até o momento, o Metacade (MCADE) estava sendo negociado a $ 0,04 e parecia extremamente otimista, visto que havia subido 31,04% nas últimas 24 horas. Atingiu uma alta diária de US$ 0,04229.

Próxima listagem no MEXC Global

De acordo com as informações no site oficial do Metacade, o token MCADE deve ser listado no MEXC Global em 4 de maio de 2023, o que é apenas uma questão de horas.

Embora a atual alta de preços se deva em parte à listagem na BitMart, o hype em torno do próximo MEXC Global desempenhou um papel importante. No ritmo atual, espera-se que o preço do Metacade suba acima de US$ 0,25 até o final de 2023, depois de ser listado no MEXC Global.

Metacade é um bom investimento?

Bem, investir em criptomoedas traz muitos riscos, especialmente devido à alta volatilidade do mercado e ao aumento de projetos fraudulentos. Embora o projeto Metacade passe na verificação de projetos legítimos, seu token nativo, o MCADE, está na categoria de criptomoedas e seus movimentos de preço ainda são afetados pela volatilidade do mercado.

Além de procurar um projeto legítimo para investir, há muitos outros fatores que um investidor deve considerar antes de decidir se deve investir em qualquer projeto. Um desses fatores é a aceitação dos produtos de um projeto no mercado.

Até agora, o token MCADE, assim como a plataforma Metacade, ganhou muita popularidade entre investidores, traders criptográficos e desenvolvedores e investidores de jogos blockchain. O simples fato de que os investidores em cripto apareceram em grande número para comprar o token MCADE durante a pré-venda mostra que os investidores confiam em todo o projeto do Metacade.

Quem investiu no MCADE durante a pré-venda do Metacade agora está contabilizando lucros, já que o token ganhou mais de 81% após o término da pré-venda; o que significa que mesmo aqueles que compraram o token durante o último estágio de pré-venda estão lucrando.

Mais importante ainda, os detentores do MCADE agora podem negociar o token em uma exchange centralizada, a BitMart, e muito em breve também no MEXC Global.

Roteiro do projeto Metacade

Além da listagem em exchanges de criptografia, o Metacade já conquistou sua primeira parceria, com o Metastudio, que é uma empresa de jogos revolucionária focada em fornecer jogos móveis emocionantes, de vanguarda e novos para o fliperama Metacade.

De acordo com o whitepaper da Metacade, espera-se que o Metacade ganhe mais listagens CEX, adicione mais parcerias com projetos “play-to-earn”, lance mais brindes e competições da comunidade de jogos e lance um ponto de encontro online universal para todo o GameFi e P2E no segundo trimestre de 2023.

Como resultado, a demanda por MCADE, que é o token de utilidade no Metacade, disparará, possivelmente fazendo o preço do token subir.