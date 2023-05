O preço do Metacade (MCADE) atingiu seu recorde histórico acima de US$ 0,045 na quarta-feira, com o valor do token subindo conforme a pressão de compra aumentava antes de sua listagem na exchange global de criptomoedas MEXC Global.

Embora as perspectivas para o MCADE permaneçam otimistas em meio a vários fatores de preço, o token reduziu alguns dos ganhos desde o ATH. Além disso, embora o preço do Metacade tenha subido mais de 113% em termos de ganhos desde sua estreia nas exchanges de criptomoedas em abril, ele atualmente é negociado a US$ 0,030 depois de cair dois dígitos nas últimas 24 horas.

Os ursos estão ameaçando o preço do MCADE, mas é hora de comprar?

A listagem do MEXC significa que o Metacade continua a atingir marcos importantes

O Metacade é um dos maiores projetos “play-to-earn” no espaço GameFi e sua listagem no MEXC, uma das 15 principais exchanges e mercados de criptomoedas do mundo, é um destaque da confiança que o mercado tem no projeto.

O MEXC tem mais de 6 milhões de usuários em 200 países, e a listagem do MCADE está definida para dar ao token maior visibilidade no mercado e aumentar sua liquidez. Isso ocorre algumas semanas após o Metacade ser listado na Uniswap, a maior plataforma DEX do mundo – e na BitMart.

Especialistas de mercado reconhecem que o Bitcoin está nos estágios iniciais de um novo ciclo de alta. Isso significa que o Metacade entrando nas principais exchanges e plataformas de negociação pode impulsionar a demanda por seu token GameFi.

Outros marcos podem ser atingidos em breve, incluindo o lançamento do Metacade Lite, o aplicativo UX do fliperama. Os usuários terão uma experiência inicial de jogos Web2 e Web3 na plataforma, trazendo o objetivo do Metacade de conectar jogadores, desenvolvedores e entusiastas por meio do hub de jogos Web3 definitivo.

As parcerias com participantes do setor também vão além das exchanges, sendo os desenvolvedores e estúdios de jogos uma parte fundamental dos objetivos do ecossistema para a equipe Metacade.

Preço do Metacade em meio a eventos macroeconômicos e notícias

As criptomoedas reagiram em alta na quarta-feira após as últimas notícias macroeconômicas dos EUA, particularmente sobre o aumento da taxa de juros do Federal Reserve dos EUA e o comentário do presidente Jerome Powell. Com a taxa de juros do banco central agora na faixa de 5,00-5,25%, o principal resultado da última reunião do Fed foi a notícia de que o ciclo de alta pode estar chegando ao fim.

A crise bancária em desenvolvimento também é um fator a ser considerado ao observar uma previsão de preço do Metacade para 2023 e além. Isso ocorre porque o caos no setor, juntamente com o enfraquecimento do dólar americano (USD), pode fortalecer as perspectivas do Bitcoin como um ativo de porto seguro.

Esse sentimento já viu as criptomoedas voarem, com o BTC atingindo seu recorde histórico em torno de US$ 69.000 e as altcoins subindo para novos picos.

Previsão de preços do Metacade: quais são as perspectivas para o MCADE?

A fuga do MCADE de uma negociação variada entre US$ 0,022 e US$ 0,026 fez com que ele alcançasse seu recorde histórico acima de US$ 0,045 esta semana. No entanto, os negócios com fins lucrativos viram os ganhos evaporarem com a formação do topo local para o MCADE/USD.

No gráfico de 4 horas, o preço quebrou abaixo de 50 SMA antes dos touros tentarem conter a ação descendente que ameaça devolver os preços dentro do intervalo mencionado. Embora o RSI de 4 horas esteja em 43, sua perspectiva inclinada, juntamente com o cruzamento de baixa para o indicador MACD, sugere que os vendedores estão atualmente no controle.

Gráfico mostrando o preço do Metacade. Fonte: TradingView

A perspectiva de preço de curto prazo para o Metacade é, portanto, aquela em que os compradores devem se manter acima da média móvel e da linha de suporte anterior que virou resistência. Se a pressão negativa se intensificar conforme sugerido pelos indicadores técnicos, é possível que os ursos revisitem US$ 0,022.

Se o preço do Metacade conseguir se manter acima dos principais níveis de suporte e o ambiente macro favorecer uma nova alta no mercado de criptomoedas, é provável que o par MCADE/USD tente recuperar a área de $0.04. Além disso, é possível que o token esteja sendo negociado acima de $0.1 nos próximos meses.

Metas entre US$ 0,5 e US$ 1 no final de 2023 ou no primeiro semestre de 2024 podem estar na mesa se os investidores que procuram diversificar seus portfólios comprarem o projeto. O principal catalisador aqui será a abordagem exclusiva do Metacade para jogos de blockchain.