Metacade (MCADE) recua 40%: é hora de comprar?

O preço do MCADE, a criptomoeda nativa do Metacade, caiu nos últimos dias depois de atingir a máxima histórica de US$ 0,04569.

Até o momento, o MCADE havia caído 39,49% em relação ao seu recorde histórico e parecia ainda em um forte mercado de baixa, visto que caiu 14,12% nas últimas 24 horas.

É hora de comprar MCADE?

Os investidores em cripto aproveitaram o recente aumento de preço do MCADE, que foi parcialmente impulsionado pela listagem do MCADE no MEXC Global e BitMart. O aumento comprovou que o MCADE é um token para se observar, visto que ocorreu apenas algumas semanas após o fim da pré-venda do Metacade.

Embora as criptomoedas sejam ativos voláteis e envolvam riscos de investimento, o resultado final de qualquer investimento é investir quando o preço está baixo e vender quando os preços sobem. O único problema é determinar se um ativo atingiu seu fundo.

Para o caso do MCADE, pode ser difícil determinar se ele atingiu o fundo, uma vez que possui dados históricos de preços limitados. No entanto, está sendo negociado 20% acima do preço de pré-venda; o que significa que aqueles que investiram estão desfrutando de um ROI de 20%.

Por que o Metacade se destaca entre os projetos de criptomoedas do metaverso?

Primeiramente, o projeto Metacade atende ao requisito de projeto legítimo, pois já lançou seu token nativo e obteve diversas listagens em exchanges de criptomoedas. O projeto se aproveitou da crescente popularidade dos projetos GameFi e Metaverse para se tornar um dos projetos de criptomoeda mais populares em 2023.

O token MCADE, assim como a plataforma Metacade, ganhou muita popularidade entre investidores, traders criptográficos e desenvolvedores e investidores de jogos blockchain. O simples fato de que os investidores em cripto apareceram em grande número para comprar o token MCADE durante a pré-venda mostra que os investidores confiam em todo o projeto Metacade.

Aqueles que investiram no MCADE no início da pré-venda do Metacade estão contando lucros. O token MCADE aumentou mais de 225% desde a fase de pré-venda BETA.

Mais importante ainda, os detentores do MCADE agora podem negociar o token em exchanges centralizadas como MEXC Global e BitMart. Eles também podem participar do staking do Metacade no Uniswap, que foi aberta imediatamente após o token ser listado no Uniswap. O staking tem um AAR de 40%.

O que vem a seguir para o projeto Metacade?

Além de estar listado em três exchanges de criptomoedas, o Metacade também conquistou sua primeira parceria. Recentemente, fez parceria com a Metastudio, uma empresa de jogos revolucionária focada em fornecer jogos móveis emocionantes, de vanguarda e novos para o Metacade.

Seguindo em frente, o whitepaper Metacade descreve que o Metacade deve obter mais listagens em exchanges centralizadas, adicione mais parcerias de projetos “play-to-earn” (P2E), lance mais competições e brindes para a comunidade de jogos, e lance um espaço universal online para tudo relacionado a GameFi e P2E no segundo trimestre de 2023.

Se o projeto cumprisse com sucesso todos os marcos estabelecidos no whitepaper, a demanda pelo MCADE, que é o token de utilidade no Metacade, provavelmente dispararia para $ 1 antes do final de 2023.