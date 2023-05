Elon Musk se reúne com o ministro das Relações Exteriores da China

This article has been translated from English with the help of AI tools

As ações da Tesla Inc ( NASDAQ: TSLA ) abriram esta manhã quando o CEO Elon Musk se reuniu com altos funcionários na China. É sua primeira visita a Pequim desde o início da pandemia.

Analista comenta visita de Musk à China

Mais importante ainda, o bilionário falou com Qin Gang – o ministro das Relações Exteriores da China.

Gang teria dito a Musk hoje que Pequim estava empenhada em refinar o ambiente de negócios para empresas estrangeiras como a Tesla. Reagindo à notícia, Dan Ives, analista da Wedbush Securities, disse em nota aos clientes:

A escala de produção e o escopo da Tesla na China continuam sendo uma de suas principais vantagens, já que a Musk & Co. enfrenta uma concorrência doméstica crescente com uma guerra de preços de EV em andamento no país.

Sua classificação de “equivalente de compra” nas ações da Tesla vem com um preço-alvo de $ 215, o que sugere outra alta de 6,0% a partir daqui.

Musk supostamente quer expandir negócios na China

Na terça-feira, o CEO Elon Musk sinalizou planos de expansão dos negócios na China, conforme o Ministério das Relações Exteriores do país.

Ele também foi citado se opondo à separação das duas maiores economias do mundo e descrevendo os EUA e a China como gêmeos siameses. De acordo com Ives de Wedbush:

Jogar bem na caixa de areia em Pequim é algo em que a Street está focada a laser para garantir que não haja interrupções na expansão e nos tentáculos da Tesla na China nos próximos anos.

A China continua sendo o segundo maior mercado para o fabricante de veículos elétricos que ainda não verificou oficialmente as observações acima mencionadas. Em comparação com o início de 2023, as ações da Tesla subiram quase 90% no momento.