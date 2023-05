May 30, 2023

em May 30, 2023

Metacade (MCADE) está começando a aparecer depois de desacelerar em maio. Tendo atingido um preço máximo de $ 0,045 anteriormente, o MCADE mostrou uma sólida força de alta que foi antecipada quando o token foi listado nas exchanges. Uma queda de preço para $ 0,016 deu aos investidores que haviam perdido a decolagem inicial para entrar e aproveitar um novo momento de alta. O preço do MCADE agora é de US$ 0,024, um ganho substancial de 8% em 24 horas. Isso vem antes do lançamento do Metacade Lite, previsto para três dias.

China apoiará a inovação da Web 3.0

A China está pronta para abraçar e apoiar a inovação no setor da Web 3.0. Relatórios locais indicam que Pequim divulgou um whitepaper que enfatizava o papel da tecnologia Web 3.0. O whitepaper enfatizou o futuro inevitável da Web 3.0, com autoridades interessadas em apoiar o setor.

O apoio da China à Web 3.0 é positivo para o setor e para inovações como o Metacade. As autoridades do país asiático iniciaram uma ampla repressão ao setor em 2021, com os mineradores fugindo para outras jurisdições. Como uma das principais economias, os relatórios positivos podem trazer otimismo em relação aos ativos digitais e estimular a inovação e a adoção de projetos existentes da Web 3.0.

Metacade, um fliperama comunitário que está mudando o cenário de jogos da Web 3.0

A ideia de ter um fliperama de propriedade da comunidade pode ter passado pela cabeça dos investidores na Web 3.0. O Metacade reinventou essa ideia para construir uma plataforma que desde então se tornou popular entre os jogadores, desenvolvedores e investidores da Web 3.0.

Metacade foi construído para reunir uma comunidade com interesses comuns para compartilhar, conectar e colaborar virtualmente. Eles fazem isso enquanto ganham de várias maneiras, incluindo competindo em jogos, dando feedback sobre projetos e trabalhando em oportunidades de serviços temporários.

A economia do fliperama foi criada para criar uma comunidade de jogos Web 3.0 próspera e autossustentável. Os investidores podem receber financiamento para seus projetos por meio do fundo Metagrants, enquanto os desenvolvedores se beneficiam dos recursos de teste de jogos na plataforma. Os usuários também podem participar de torneios para ganhar o token MCADE.

A plataforma Metacade também apresenta anúncios, listas de empregos e uma barra de lançamento que será usada para gerar receita adicional para a plataforma. Isso visa tornar o Metacade uma plataforma autossustentável, com muitos esperando que seja o ingrediente para seu sucesso.

Previsão do Metacade quando a plataforma principal se aproxima do lançamento

A contagem regressiva do Metacade Lite está ativada e restam apenas 3 dias. Na última entrevista, Russell Bennett, CEO do Metacade, explicou o Metacade Lite como o lançamento esperado da plataforma principal. O lançamento acelerará a capacidade do Metacade de atingir seus marcos, inclusive reunindo sua comunidade.

O lançamento do Metacade Lite é muito aguardado, visto que o token nativo se tornou popular, graças às listagens na Uniswap, BitMart e MEXC Global. Os ganhos de preço mais recentes explicam potencialmente o entusiasmo. Mas é esperado que o preço continue mais alto?

A pré-venda do Metacade terminou em $ 0,020 na fase final. Uma forte demanda pelo token ajudou o token a mais que dobrar para mais de US$ 0,045. A regra geral é que o MCADE recuperará seu topo anterior à medida que liberar mais demanda nas exchanges. Isso poderia permitir que o preço subisse 10 vezes, como os analistas haviam projetado quando o token estava em pré-venda. O próximo Metacade Lite pode ser o catalisador para um aumento de preço, pois destaca o compromisso dos fundadores do projeto em alcançar os marcos que tornaram o MCADE popular.

Você deve comprar o MCADE antes do Metacade Lite?

Dizem que as oportunidades batem uma vez na vida, e o Metacade pode ser uma delas. O token viu um aumento na demanda em torno de grandes desenvolvimentos. A pré-venda foi um grande sucesso, pois o token esgotou rapidamente. A demanda disparou novamente como o token listado na Uniswap. Com essa tendência de preço, pode ser o momento certo para comprar o MCADE, pois o Metacade Lite pode inspirar um novo aumento de alta.