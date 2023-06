Os preços do ouro e da prata se preparam para um evento cisne negro de US$ 50 trilhões

Os preços das commodities recuaram nas últimas semanas com o agravamento das preocupações com a economia. Os metais dos veículos elétricos, como lítio e níquel, caíram, enquanto os preços do petróleo recuaram antes da última reunião da OPEP +. O preço do ouro, que atingiu um recorde recentemente, caiu para cerca de US$ 1.950. Da mesma forma, o preço da prata mudou para uma correção depois de cair 11% em relação à alta do ano.

evento cisne negro

A maior notícia recentemente foi o acordo do teto da dívida alcançado entre democratas e republicanos. Este acordo, se aprovado, fará com que os EUA evitem um default e manterá o governo aberto. Mais importante, evitará um rebaixamento da taxa de crédito por parte de empresas importantes como S&P Global, Moody’s e Fitch.

No entanto, o acordo apresenta um grande evento de cisne negro que pode levar a mais demanda de ouro e prata. Embora se espere que o acordo reduza o déficit ao congelar os gastos, a realidade é que a dívida pública continuará subindo.

Conforme mostrado abaixo, os EUA têm mais de US$ 31,4 trilhões em dívida pública. Este é um grande aumento, considerando que a dívida era de US$ 9,7 trilhões em 2008 e apenas US$ 345 milhões em 1968.

A taxa de crescimento da dívida pública aumentou nos últimos anos, graças aos gastos do Covid-19. Quando Trump assumiu o cargo em 2016, a dívida dos EUA era de mais de US$ 19 trilhões.

Espera-se que esse novo acordo aumente a dívida dos EUA em mais de US$ 4 trilhões nos próximos anos. Isso fará com que a dívida nacional dos EUA salte para mais de US$ 35 trilhões. Analistas acreditam que a dívida dos EUA atingirá mais de US$ 50 trilhões até 2030.

Infelizmente, não há possibilidade de reduzir essa trajetória. Para reduzir a dívida, os EUA precisam cortar gastos, inclusive com defesa, o que ambas as partes rejeitam. Além disso, o governo precisa aumentar os impostos, o que os republicanos se opõem.

Dívida dos EUA e preços do ouro

Enquanto isso, existe um grande risco de que a previdência social dos EUA fique sem dinheiro em 2034. O cronograma pode ser mais curto, pois as estimativas do governo estão sempre erradas.

Portanto, há um evento de cisne negro em que a confiança na dívida dos EUA pode corroer nos próximos anos. E com futuras deliberações sobre o teto da dívida, há uma probabilidade de os EUA entrarem em default.

Além disso, os EUA passarão por um evento de cisne negro quando a previdência social ficar sem dinheiro. Como estamos vendo na França, adulterar a previdência social pode levar ao caos. Os cidadãos franceses estão revoltados depois que o governo decidiu aumentar a idade de aposentadoria em dois anos.

Além disso, o mercado emergente está em pé de guerra contra o dólar americano. Como escrevemos aqui , a conversa sobre desdolarização nunca foi tão alta.

Todos esses fatores podem ser otimistas para os preços do ouro, uma vez que é a alternativa mais conhecida ao dólar. Isso explica por que muitos países como Rússia, China e Turquia estão comprando muito ouro. Também explica por que os preços do ouro atingiram um recorde este ano.

Embora o preço do ouro tenha recuado, há uma probabilidade de que eles se recuperem nos próximos meses. Se isso acontecer, a prata também se beneficiará.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA