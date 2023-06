Microsoft assina acordo de IA com startup apoiada pela Nvidia

A Microsoft Corp (NASDAQ: MSFT) está em foco hoje, após um relatório de que assinou um acordo de IA com a CoreWeave.

O que há para a Microsoft?

O gigante da tecnologia concordou em gastar bilhões de dólares ao longo de vários anos na infraestrutura de nuvem da CoreWeave.

A parceria com a startup é um meio para a Microsoft garantir poder de computação suficiente para lidar com cargas de trabalho avançadas de IA no futuro, disse uma fonte anônima à CNBC na quinta-feira. Tanto a Microsoft quanto a CoreWeave se abstiveram de comentar o relatório.

A notícia chega mais de um mês depois que a empresa listada na Nasdaq disse que a integração do ChatGPT ao “Bing” resultou em um crescimento anual de 13% na receita de pesquisa e publicidade de notícias em seu terceiro trimestre financeiro (saiba mais).

Ao escrever, o MSFT aumentou cerca de 40% em relação ao início do ano.

CoreWeave conta com a Nvidia como investidora

No início desta semana, a CoreWeave anunciou ter levantado US$ 200 milhões da Magnetar Capital. Isso se soma aos US$ 221 milhões arrecadados em abril, para os quais a Nvidia contribuiu com cerca de US$ 100 milhões.

Curiosamente, a Microsoft vem trabalhando com a startup de infraestrutura de computação em nuvem há meses, confirmou a fonte.

Em uma entrevista recente, Michael Intrator – o executivo-chefe da CoreWeave revelou que a receita da empresa aumentou várias vezes de 2022 a 2023, mas se recusou a comentar o acordo com a Microsoft.

Fundada em 2017, a startup apoiada pela Nvidia que vale mais de US$ 2,0 bilhões afirma fornecer poder de computação “35 vezes mais rápido e 80% mais barato que os provedores de nuvem legados”. Tem 160 funcionários no total.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA