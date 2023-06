O intrigante relatório “BLS Wonderland” não sinaliza um mercado de trabalho forte: um mergulho profundo

Os dadosde empregos do BLS divulgados recentemente não apenas surpreenderam positivamente, mas também superaram as expectativas.

A folha de pagamento não-agrícola (NFP) subiu 339 mil em maio de 2023, contra expectativas de 190 mil.

É hora de muita alegria. Ou é?

O relatório recebeu muita cobertura positiva, com Jim Lebenthal, Chief Equity Strategist, Cerity Partners, afirmando,

Isso foi muito bom. Isso foi muito bom.

Não seria a primeira vez que um relatório sobre a situação do emprego superou as expectativas do setor.

Longe disso, na verdade.

De acordo com um artigo de maio publicado pela ZeroHedge, o relatório BLS superou as expectativas da indústria pelo 13º mês consecutivo, um recorde.

Source: ZeroHedge

Claro, isso agora é 14.

Apesar da enxurrada interminável de demissões em um ano que viu três dos quatro maiores colapsos financeiros da história dos EUA, a apreensão em meio à possibilidade de contágio bancário generalizado e, claro, o aperto sem precedentes do Fed, os números de empregos não parecem nem um pouco chocalhou.

Source: BLS, Federal Reserve

Então, o mercado de trabalho está indo muito melhor do que se esperava, mas é tão simples assim?

Fundamentos da situação de emprego

O BLS publica o relatório Situação de Emprego na primeira sexta-feira de cada mês.

Citando um artigo de janeiro de 2023 publicado na Invezz,

O relatório da situação de emprego do BLS publica dois indicadores diferentes – nível de emprego e folha de pagamento não agrícola (empregos), cada um proveniente de pesquisas separadas – a pesquisa domiciliar e a pesquisa de estabelecimento, respectivamente. As duas medidas não implicam a mesma coisa.

Desfazendo a diferença, temos medidas de emprego,

Grosso modo, o emprego refere-se a pessoas (16 anos ou mais) que trabalharam 1 hora ou mais durante a semana em que a pesquisa foi realizada. Isso pode ser em uma organização profissional, em sua própria empresa ou em uma fazenda. No caso de uma empresa familiar, também são incluídos os trabalhadores não remunerados que trabalham mais de 15 horas durante a semana. O emprego também inclui trabalhadores que estiveram temporariamente ausentes do trabalho em uma variedade de cenários, incluindo férias, doença, problemas pessoais e uma série de outros motivos. O ponto principal é que, ao registrar o número do emprego, cada trabalhador é contado apenas uma vez, mesmo que esteja trabalhando em vários empregos.

Em relação ao PFN,

Por outro lado, as folhas de pagamento não-agrícolas extraídas da pesquisa de estabelecimentos contam teoricamente todos os trabalhadores americanos deixando de fora os empregados agrícolas e algumas outras categorias, como proprietários, empregados domésticos privados e voluntários não remunerados. No entanto, esse número é vulnerável à contagem dupla, especialmente se os trabalhadores estiverem empregados em vários empregos ao mesmo tempo.

distorções de definição

Note-se que mesmo o nível de emprego pode estar a esconder o verdadeiro quadro, visto que em muitos casos os inquiridos precisam apenas de uma hora de trabalho para se qualificarem.

Acredita-se que aqueles que não trabalham e desistiram de procurar emprego abandonaram a força de trabalho, reduzindo a taxa de desemprego.

Procurar trabalho online por meio de anúncios ou portais não conta, o que significa que essas pessoas também não seriam incluídas na força de trabalho.

Em relação aos dados do NFP, o BLS observa,

…vários titulares de cargos são contados para cada emprego de folha de pagamento não agrícola.

Mike Shedlock, um conhecido blogueiro econômico e consultor de investimentos registrado, que se referiu aos números mais recentes como ‘The BLS Wonderland’, observou,

Essas distorções reduzem artificialmente a taxa de desemprego, aumentam artificialmente o emprego em tempo integral e aumentam artificialmente o relatório de empregos na folha de pagamento todos os meses.

Divergências graves

Durante maio, os dados otimistas do NFP registraram um aumento de 339 mil em maio de 2023, enquanto o emprego caiu 310 mil.

Isso mesmo.

O nível de ocupação na pesquisa de domicílios caiu praticamente na mesma proporção que a melhora na pesquisa de estabelecimentos.

Source: Mishtalk

Shedlock escreveu sobre as divergências entre empregos e empregos por quase um ano, apontando que o número da manchete não é a história completa e o próprio relatório geralmente se move em direções opostas.

O gráfico abaixo é meramente ilustrativo, uma vez que as duas estimativas são extraídas de duas pesquisas diferentes.

Source: BLS

Taxa de desemprego e participação no trabalho

Apesar do aumento do NFP este mês, a taxa de desemprego aumentou acentuadamente de sua baixa histórica de 3,4% para 3,7%, embora a participação do trabalho tenha permanecido estável em 62,6%.

Source: BLS

As baixas históricas na taxa de desemprego e os fortes resultados do NFP não estão alinhados com as notícias que ouvimos sobre perdas de empregos no setor de tecnologia.

Embora as demissões em tecnologia tenham diminuído nos últimos meses, os números de maio ainda estavam acima da média de 2022 de 13.725 em 14.555.

Source: Layoffs.fyi

Além disso, os empregos industriais parecem ter atingido o pico, registrando um declínio de 2.000 em maio de 2023.

Isso foi apoiado pelo relatório JOLTs da semana passada, segundo o qual as saídas de produção caíram para o número mais baixo desde outubro de 2020, sinalizando a relutância dos trabalhadores em deixar seus empregos.

Com relação à saúde da manufatura e o que ela nos diz sobre o mercado de trabalho, Ronald-Peter Stöferle e Mark J. Valek escreveram em seu relatório In Gold We Trust (2023):

…o número de horas extras trabalhadas diminuiu acentuadamente ano a ano, o que tem sido um indicador confiável de recessão no passado. Em tempos de política monetária restritiva e desaceleração econômica, as empresas tentam cortar custos reduzindo pessoal ou diminuindo a jornada de trabalho. O enfraquecimento das ordens também favorece esse comportamento gerencial. Uma baixa temporária de -18% em horas extras se formou em fevereiro de 2023.

Source: Incrementum AG

Os leitores interessados podem ler comentários detalhados sobre o relatório aqui.

Além disso, o recente relatório JOLTs publicado pelo BLS no início da semana passada mostra que os trabalhadores estão relativamente relutantes em desistir no total de empregos não agrícolas, implicando ansiedade do trabalhador e um mercado de trabalho mais fraco.

A taxa total de abandonos não agrícolas caiu para 2,4% em abril de 2023, em comparação com o pico de 3,0% em abril de 2022.

Source: Federal Reserve, BLS

Revisões

O aspecto mais preocupante dos números do emprego tem sido a magnitude das revisões.

No caso do NFP, no final de 2022, as revisões devido ao processo de benchmarking e ajustes sazonais foram colossais.

Source: Mishtalk

Ainda mais impressionantes foram os dados de emprego, que melhoraram em 894.000 em janeiro de 2023, dos quais 810.000 foram revisões de 2022.

Para aumentar a complexidade, ao contrário dos dados do NFP, o governo dos EUA não informa quais meses foram modificados e por quanto, preferindo um número agregado para o ano sem fornecer muito contexto.

2023

Em 2023, as revisões (duas por relatório) reduziram as estimativas de NFP em 45K, 63K e 19K em janeiro, fevereiro e março, respectivamente.

Assim, os primeiros três meses tiveram uma geração de empregos 127 mil a menos do que inicialmente relatado.

No entanto, olhando para a segunda revisão de março no relatório de maio, o NFP foi aumentado em 52 mil, enquanto os dados de abril aumentaram em fortes 41 mil, para um total de 93 mil empregos a mais do que o relatado inicialmente.

Além do tamanho das revisões, há preocupações de que os tamanhos das amostras sejam muito pequenos com a pesquisa de emprego entrevistando 60.000 domicílios e a pesquisa de estabelecimentos compilando dados de 122.000 empresas e agências governamentais.

Dados de horas trabalhadas e salários

Em maio, os ganhos médios por hora aumentaram 0,3% no mês, enquanto a semana de trabalho média caiu para 34,3 horas, de 34,4 em abril.

Prima facie, isso também não está de acordo com o otimismo em torno dos números fortes do NFP.

Além disso, os importantes dados salariais também são frequentemente atualizados em relatórios subsequentes, com o Investing.com observando 9 dessas revisões desde janeiro de 2022.

U-6

Source: BLS

Embora a taxa de desemprego (U-3) tenha subido para 3,7%, a medida mais abrangente, U-6, foi registrada em 6,7%.

U-6 inclui desempregados, bem como aqueles ‘marginalmente ligados’ à força de trabalho e trabalhadores de meio período que prefeririam um emprego de período integral.

Semelhante ao U-3, uma subestimação da definição da força de trabalho pode resultar em níveis sub-relatados de U-6.

modelo nascimento-morte

O modelo de nascimento-morte relatado pelo BLS mostra o nascimento e a morte das corporações, como fonte da mudança no mercado de trabalho.

Um relatório da SchiffGold observa,

Dada a incerteza econômica, é difícil acreditar que um número suficiente de novos negócios foi formado em maio (para apoiar um relatório forte)

Em relação ao modelo em geral, Shedlock observou,

O modelo está errado em pontos de inflexão econômica e também é fortemente revisado e, portanto, essencialmente inútil.

Panorama

A questão fundamental é saber se o relatório da situação do emprego reflete a realidade do mercado de trabalho.

O grau de revisões, bem como o tamanho limitado da amostra, podem levantar questões sobre a representatividade dos dados.

Isso é especialmente importante para o Fed, que tem dado muita ênfase aos dados de emprego para determinar a trajetória da taxa de juros.

Os dados mais recentes sugerem que o setor manufatureiro pode estar desacelerando, enquanto as demissões na área de tecnologia aumentaram e aumentaram rapidamente no ano passado.

Em dezembro de 2022, escrevi um artigo sobre a preocupação de Danielle DiMartino Booth com um ‘efeito de atraso comprimido’.

Com o rápido aperto no ano passado, ainda poderíamos ver esse efeito defasado se manifestar e, em caso afirmativo, o mercado de trabalho está à altura do desafio? Podemos ter certeza de que o mercado de trabalho é tão forte quanto relatado?

Os autores da Schiffgold não estão otimistas, observando,

É quando o Fed se apressará em intervir com liquidez. Já fizeram em pequena escala com o SVB. Espere que o próximo seja muito maior.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA