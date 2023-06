‘In Gold We Trust’: O confronto triplo na política monetária, geopolítica e ouro

Siga o Invezz no Telegram , Twitter e Google News para notícias de última hora >

O relatório ‘ In Gold We Trust ‘ (IGWT) da Incrementum AG está agora em sua 11ª edição e é amplamente considerado o compêndio líder da indústria sobre ouro e pesquisa macroeconômica.

Os autores, Ronald-Peter Stöferle e Mark J. Valek, são profundamente influenciados pelos princípios da Escola Austríaca de von Mises e Hayek, que informa muito de seus comentários.

Para o relatório deste ano, os autores selecionaram o título oportuno e profético, ‘Showdown’.

Em uma nota lateral, quem poderia esquecer a incrível ‘ batalha de rap econômico original ‘ com ‘Keynes’ e ‘Hayek’?

Stöferle e Valek argumentam que atritos profundos em toda a economia global provavelmente resultarão em três confrontos independentes, mas emaranhados – monetário, geopolítico e no domínio dos preços do ouro,

…em que os desenvolvimentos econômicos, políticos e sociais estão à beira de uma mudança fundamental…

confronto monetário

Nos últimos 18 meses, a inflação devastou os EUA e outras economias importantes.

Em abril de 2023, o PCE ficou em 4,4%, subindo acima de 4,2% na impressão anterior e ficando bem acima das previsões do setor de 3,9%.

Vale a pena notar que mesmo essa previsão otimista foi o dobro da meta do Fed.

Em resposta à grande recessão de 2008, as taxas de juros do Fed despencaram para quase zero, permanecendo assim por mais de sete anos.

Essas políticas ultrafáceis, aliadas à flexibilização quantitativa, estavam destinadas a ser uma receita para uma inflação descontrolada.

É claro que a maior parte dessas injeções baratas encontrou seu caminho para os instrumentos do mercado financeiro, resultando em enormes bolhas de ativos e retardando o impacto nas medidas de inflação estabelecidas e mais visíveis.

As tentativas do Fed em meados da década de 2010 de normalizar as taxas foram rapidamente abandonadas, pois a retirada da liquidez barata provou ser dolorosa e incentivos distorcidos continuaram a alimentar más alocações de capital.

Com a eclosão da pandemia global, as coisas estavam prestes a se tornar mais desafiadoras, forçando uma redução de 100 bps em março de 2020 e um retorno às taxas mínimas.

Ao mesmo tempo, as cadeias de suprimentos internacionais desmoronaram e os bloqueios globais interromperam a atividade econômica.

Em uma tentativa de preservar o poder de compra dos orçamentos familiares, as autoridades americanas implantaram uma política fiscal sem precedentes e US$ 800 bilhões em proteções de folha de pagamento.

Esses eventos não abalaram a confiança dos tomadores de decisão monetária e dos funcionários do Tesouro, que continuaram a insistir que a inflação seria ‘transitória’, apesar do PCE ter se deslocado bem acima da meta de 2%.

O relatório faz referência a Mohamed El-Erian, principal consultor econômico da Allianz, que afirmou:

A caracterização da inflação como transitória é provavelmente a pior chamada de inflação na história do Federal Reserve e resulta em uma alta probabilidade de um erro de política.

Essa situação econômica frágil e superdimensionada foi recebida com um novo choque cataclísmico – a invasão russa da Ucrânia, que resultou em cadeias de abastecimento de alimentos interrompidas, o implacável lançamento de sanções, protecionismo nacional acelerado e uma situação geopolítica precária.

Crucialmente, a imagem do dólar como uma reserva de valor “relativamente” neutra foi prejudicada, talvez permanentemente.

O Fed agressivo

Pegos desprevenidos, os membros do Fed e outras autoridades monetárias globais se esforçaram para apertar as condições e retirar a liquidez do sistema.

Sob a liderança de Jerome Powell, o FOMC elevou as taxas em um ritmo pouco visto antes, tendo apertado em 10 reuniões sucessivas, que incluíram quatro ações superdimensionadas consecutivas de 75 bps e duas altas de 50 bps.

Um artigo anterior discutiu as opiniões de Danielle DiMartino Booth sobre o aperto e o impacto potencial dos atrasos monetários.

Como foi amplamente antecipado, a era de taxas de juros baixas prolongadas e recusa firme em reconhecer a enxurrada de inflação que se aproximava levou o IPC a atingir um pico de 9,1% em junho de 2022 (comentário disponível aqui).

A Taxa dos Fundos Federais agora está em 5,0%-5,25%, tendo sido de 0%-0,25% há apenas 15 meses.

No entanto, a mudança radical de política do Fed teve um preço: os Estados Unidos enfrentaram três das quatro maiores falências de bancos de sua história, todas no início deste ano.

Um artigo que examina as preocupações que dominaram o sistema bancário regional está disponível aqui.

Nota de Stöferle e Valek,

Ao todo, mais de US$ 500 bilhões já tiveram que ser amortizados desde o início de março. Este é um claro sinal de alerta de que o sistema financeiro é muito mais frágil do que geralmente se supõe.

Apesar do aperto agressivo do Fed, a inflação permanece bem acima da meta de 2% e ameaça não apenas permanecer persistente, mas aumentar ainda mais.

Hoje cedo, o CEO do JPMorgan, Jamie Dimon, foi citado como tendo dito :

A inflação é meio mais rígida, acho que as pessoas estão chegando a isso, o que significa que as taxas podem ter que subir um pouco mais. As pessoas devem estar um pouco preparadas para isso.

Sinais da recessão que se aproxima

Ao mesmo tempo, as forças recessivas estão se tornando mais agudas.

O crescimento do PIB continua baixo, a curva de rendimentos está profundamente invertida enquanto o índice econômico principal do Conference Board continua alertando para uma recessão nos próximos 6 meses.

Source: Conference Board

Significativamente, o crescimento negativo da oferta monetária está agora em território desconhecido, tendo contraído por cinco meses consecutivos pela primeira vez desde que os registros começaram em 1959, desferindo um golpe em qualquer expectativa de pouso suave.

Source: FRED Database

Os economistas há muito observam que a resiliência da situação trabalhista tem sido o principal ingrediente para transmitir confiança à economia, permitindo que o Fed continue seu caminho de aperto.

No entanto, a inesperada robustez do mercado de trabalho está finalmente dando sinais de cansaço.

Por exemplo, os dados de manufatura mostraram uma contração nas horas extras (anualmente) desde agosto de 2022, agravada ainda mais por uma queda acentuada de 20% em fevereiro de 2023.

Os autores do IGWT observam que isso tem sido,

…um indicador de recessão confiável no passado.

O gráfico abaixo também mostra o aumento explosivo de demissões, principalmente no setor de tecnologia.

Por enquanto, todos os olhos estarão voltados para os dados de folha de pagamento não-agrícola de amanhã e o relatório da situação do emprego, com o Investing.com prevendo um aumento de 180 mil, abaixo da leitura do mês passado de 253 mil.

Além disso, os autores observam que, ao longo da história financeira moderna, um crash segue-se regularmente à retirada de uma inundação artificial de estímulos, como está ocorrendo hoje.

Source: Incrementum AG

A próxima recessão não apenas esmagará negócios indisciplinados que foram mantidos à tona pelo fluxo de dinheiro barato, mas também colocará a necessidade de manter as taxas altas para combater a inflação teimosa contra o impulso predominante de reduzir as taxas para enfrentar ‘colapsos de preços’ e insolvências.

Ao contrário de alguns comentaristas que antecipam os efeitos desinflacionários como um subproduto bem-vindo da recessão, Stöferle e Valek observam que,

Quando surgem problemas sistêmicos, os bancos centrais têm apenas um remédio, que é fornecer liquidez adicional.

Isso, por sua vez, poderia abrir caminho para uma inflação ainda maior.

Assim, temos motivos para o nosso primeiro grande confronto.

Dado que o PCE ainda é o dobro da taxa-alvo, a resposta do Federal Reserve à inflação será necessariamente inflacionária? A instituição conseguirá andar na corda bamba em meio a um mercado de trabalho enfraquecido, sentimento do consumidor cansado e uma curva de juros profundamente invertida?

Para aumentar a complexidade, a imagem do dólar foi prejudicada por eventos do ano passado, com Andy Schectman, presidente da Miles Franklin Precious Metals observando,

E se todos eles (outros países) começarem a despejar dólares, e acho que isso aconteceria rapidamente, haveria um tsunami de inflação atingindo as costas do Ocidente.

confronto geopolítico

O mundo está se afastando rapidamente.

Para começar, a pandemia global expôs a fragilidade das cadeias de suprimentos globais e diferenciou as prioridades em relação à saúde.

Em 2023, os BRICS ultrapassaram o PIB coletivo do G7, respondendo por cerca de 31,5% do PIB global contra 30,7%.

Alimentados por essa confiança, o protecionismo, os acordos cambiais bilaterais e a segurança regional estão na ordem do dia.

No pós-guerra, o dólar tem sido a cola da ordem internacional.

No entanto, a enxurrada de sanções e o armamento do dólar após a invasão da Ucrânia pela Rússia tiveram um impacto prejudicial na reputação do dólar.

Um artigo sobre Invezz intitulado “A mudança na matemática da moeda de reserva do RMB: um mergulho profundo”, observa,

As preocupações sobre a capacidade dos EUA de interromper os fluxos financeiros por meio da rede SWIFT não são novas, mas de repente foram forçadas a se tornar a questão mais urgente nos debates monetários globais. O Centro de GeoEconomia do Atlantic Council catalogou um total de 1.009 entidades russas que foram sancionadas pelos Estados Unidos, com outras 964 ações desse tipo do Reino Unido, UE, Canadá, Japão, Suíça e Austrália, a partir de 17 de abril de 2023.

Para evitar o controle do dólar sobre a rede SWIFT, vários países começaram a se envolver em acordos bilaterais não relacionados ao dólar, enquanto os BRICS devem aceitar mais membros e discutir o estabelecimento de um novo ecossistema monetário e mecanismo de pagamento durante a reunião de agosto de 2023.

Como resultado dessas crescentes tensões nas frentes econômica, monetária e de commodities, os autores antecipam que as relações internacionais se tornarão cada vez mais conflituosas, com espaço para um confronto entre o ‘estabelecimento saturado’ (composto pelos EUA e aliados ocidentais) e os ‘arrivistas famintos ‘ (compreendendo China, Rússia e seus parceiros).

O artigo acima mencionado também observou,

Em um movimento significativo, o governo chinês conseguiu intermediar um acordo entre a Arábia Saudita e o Irã para retomar as relações diplomáticas, pondo fim ao conflito regional… Isso era quase impensável há pouco tempo e ajudou a China a estabelecer uma imagem forte na região.

Avançar,

…o governo chinês provavelmente está se aproximando da formulação de um FTA com os países do Conselho de Cooperação do Golfo (GCC), que incluem Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Arábia Saudita, Omã, Catar e Kuwait.

Isso poderia colocar uma pressão considerável sobre a influência americana na região rica em recursos.

Além disso, o Ministério das Relações Exteriores da China lançou um ataque muito público e contundente às políticas do dólar americano em fevereiro de 2023.

As populações europeias também não ficaram imunes à ira das sanções, com grandes dúvidas sobre a segurança energética do bloco a longo prazo.

Ao mesmo tempo, o protecionismo de recursos está aumentando com países como o Chile no processo de nacionalização de valiosas minas de lítio (mais detalhes estão disponíveis aqui).

Dadas essas circunstâncias, os autores antecipam que o cenário está montado para uma colisão geopolítica, especialmente porque o superciclo das commodities está ganhando força (cujo comentário está disponível aqui).

O confronto no preço do ouro

O tópico central do IGWT é a probabilidade de um ‘confronto’ nos preços do ouro.

Espera-se que a demanda por ouro e produtos de ouro continue a aumentar, principalmente devido ao seu papel histórico como proteção contra a inflação.

Conforme discutido acima, o cenário geopolítico também deve ficar mais tenso, o que é outro fator de alta para o ouro.

Os autores preveem que a demanda do banco central, particularmente no mundo não-ocidental, será um fator importante, à medida que os países procuram mudar de transações dependentes do dólar para acordos bilaterais ou esforços multilaterais.

Source: World Gold Council

O OMFIF Global Public Investor Survey 2022 observou que os gerentes de reserva estavam ansiosos para aumentar suas participações em ouro de forma moderada ou significativa nos próximos 12 a 24 meses.

Source: OMFIF GPI Survey 2022

Notavelmente, o Banco Nacional da Polônia comprou 15 toneladas de ouro em abril de 2023.

Com o ouro atingindo máximas históricas em várias moedas, os autores esperam que isso indique uma quebra nos preços do ouro, mesmo em dólares.

Uma reversão na política monetária restritiva seria altamente benéfica para o metal amarelo, já que os ativos financeiros que oferecem retornos estão em concorrência direta com o ouro.

Stöferle e Valek antecipam que,

…em novos máximos de todos os tempos, o FOMO entrará em ação e novos jogadores entrarão em campo rapidamente.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA