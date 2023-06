O preço das ações da IAG está 83,8% subvalorizado, mostra o cálculo do DCF

Siga o Invezz no Telegram , Twitter e Google News para notícias de última hora >

O preço das ações da IAG (LON: IAG) permaneceu em fase de consolidação nas últimas semanas, pois as preocupações com a empresa continuam. As ações estavam sendo negociadas a 160p, alguns pontos abaixo da alta acumulada no ano de 173,65p. Ao todo, o estoque disparou mais de 77% desde o ponto mais baixo em 2022.

Heathrow avança

A IAG, empresa-mãe da British Airways, enfrenta riscos substanciais nos próximos meses devido às próximas greves no aeroporto de Heathrow. Os agentes de segurança do aeroporto devem começar a greve no próximo mês. Espera-se que os 2.000 funcionários tenham um derrame por 31 dias durante o verão.

A maioria dessas greves está programada para acontecer no Terminal 5, um importante terminal usado por algumas das maiores companhias aéreas do aeroporto, incluindo a British Airways e a Emirates. Embora as greves atinjam outras companhias aéreas, a British Airways será mais afetada, já que Heathrow é sua base. BA é o maior gerador de receita para IAG.

As greves podem significar uma desaceleração do crescimento da empresa nos próximos meses. Os resultados mais recentes mostraram que a receita da empresa saltou de mais de £ 3,4 bilhões nos três meses até março do ano passado para mais de £ 5,8 bilhões este ano.

O prejuízo da empresa após impostos caiu de mais de £ 787 milhões para £ 87 milhões. Mais importante ainda, a empresa disse que sua dívida líquida caiu de £ 10,3 bilhões para £ 8,3 bilhões.

A IAG está um pouco desvalorizada em comparação com outras empresas do setor. Os dados mostram que a empresa tem um índice de PE de 8,1x em comparação com a média geral de 12. Dados adicionais compilados pela Simply Wall Street mostram que o valor justo é de 979p, sinalizando que está cerca de 83% subvalorizado, conforme mostrado abaixo.

Avaliação IAG DCF

Previsão do preço das ações da IAG

Gráfico IAG por TradingView

O gráfico diário mostra que o preço das ações da IAG está em alta nas últimas semanas. Ele se moveu acima da média móvel exponencial de 50 dias (EMA). As ações também estão ligeiramente acima do importante nível de suporte em 141,50p, o ponto mais alto em novembro.

Além disso, o Índice de Força Relativa (RSI) moveu-se acima do ponto neutro em 50. O volume da ação vem caindo desde o pico em março. Portanto, a perspectiva para a ação é neutra com um viés de baixa, uma vez que formou um padrão de cunha ascendente. Se isso acontecer, o próximo nível a ser assistido será em 141,50p.

