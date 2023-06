Os “Magnificent 7” – ações de mega-tecnologia que levaram o mercado a subir

Numa época em que muitos investidores falam sobre a próxima recessão nos Estados Unidos, o mercado de ações ignora todos os avisos tradicionais e segue em alta. Por exemplo, o índice subiu mais de 11% no acumulado do ano, um desempenho espetacular devido a todos os temores de recessão no mercado.

É como se os investidores passassem todo o ano de 2023 falando sobre uma recessão que provavelmente não acontecerá. De que outra forma alguém pode explicar a curva de rendimento invertida e os indicadores LEI apontando para uma recessão e os ralis do mercado de ações?

Ou não haverá recessão, ou algo está fora de sincronia com o mercado. Pode-se argumentar por ambos.

Primeiro, a maior parte dos ganhos do S&P 500 vem de apenas sete ações, então o setor de tecnologia está fora de sincronia com o mercado. Em segundo lugar, um novo mercado de alta começou e, neste caso, não haverá recessão, e o restante dos componentes do S&P 500 alcançará as principais ações de megatecnologia.

7 ações de mega-tecnologia retornaram 53% no acumulado do ano

O investimento pode ser ativo ou passivo – ou uma mistura entre os dois. Os investidores ativos acreditam que podem vencer o mercado e comprar ou vender ações seletivamente e comparar seu desempenho com um benchmark, geralmente o índice S&P 500.

Os investidores ativos que apostam no setor de tecnologia em 2023 viram sete ações de mega-tecnologia com retorno de 53% no ano:

Plataformas Meta ( NASDAQ:META )

) Amazonas ( NASDAQ:AMZN )

) Alfabeto ( NASDAQ:GOOG )

) Apple ( NASDAQ:AAPL )

) Nvidia ( NASDAQ:NVDA )

) Microsoft ( NASDAQ:MSFT )

) Tesla ( NASDAQ:TSLA )

Mas os investidores passivos se saíram bem no acumulado do ano. Ao acompanhar o índice S&P 500, a pessoa subiria +11% no acumulado do ano sem a confusão de possuir uma determinada ação.

Quanto ao restante dos 493 componentes do índice S&P 500, eles estão estáveis no ano.

E se as ações de megatecnologia apontarem para um novo mercado em alta?

Uma coisa que todo mundo tem medo de perguntar é por que as ações estão em alta quando deveriam estar em baixa? Portanto, para muitos investidores, é apenas uma questão de tempo até que ocorra uma quebra do mercado.

Isso pode ser verdade, mas essas opiniões podem ter que considerar o fato de que o mercado está mais de 20% abaixo dos mínimos de outubro de 2022. Portanto, um novo mercado em alta começou e, neste caso – e se as ações de mega-tecnologia liderarem?

Ainda mais interessante é que, uma vez que as ações estão mais de 20% abaixo das mínimas, um ano depois, elas nunca foram mais baixas. Em média, eles entregaram 28,2% e até mesmo os retornos de seis meses foram impressionantes.

Em suma, as chances são de que as ações possam ter mais valorização do que o precificado atualmente. E isso é ainda mais provável se a alta das ações de megatecnologia continuar.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA