Análise do preço das ações da SBI: o State Bank of India é uma boa compra?

O preço das ações do State Bank of India (NSE: SBIN) recuou acentuadamente na sexta-feira, depois que o maior banco indiano anunciou planos para levantar capital adicional. As ações recuaram para uma mínima de ₹ 580, alguns pontos abaixo da alta acumulada no ano de ₹ 593. Ao todo, o estoque saltou mais de 17% em relação ao nível mais baixo deste ano.

SBI para levantar capital adicional

O State Bank of India é o maior banco do país, com mais de 45 milhões de clientes. Possui um quarto da participação de mercado do país no setor bancário, tornando-se uma instituição importante no país.

O SBI Bank se beneficiou da recuperação contínua da economia indiana. A economia cresceu mais de 7% em 2022 e a agência de estatísticas espera que cresça mais de 7% este ano. Esse crescimento a tornará a principal economia de mais rápido crescimento.

O banco viu um forte crescimento de empréstimos este ano, à medida que as empresas buscam expandir seus negócios. Muitas empresas também estão recebendo mais pedidos à medida que os fabricantes saem do mercado chinês. China e Estados Unidos vivem um grande conflito.

As últimas notícias do banco é que o SBI anunciou que levantará ₹ 500 bilhões este ano usando instrumentos de dívida. No ritmo atual, esse valor é de cerca de US$ 6,06 bilhões. Ela espera usar esses fundos para financiar sua crescente carteira de empréstimos, que está crescendo em um ritmo mais rápido do que os depósitos.

O banco disse que a demanda por empréstimos continua lá mesmo com o aumento das taxas de juros do país. A SBI já havia levantado ₹ 37,17 bilhões em março deste ano. Os resultados mais recentes mostraram que os lucros da empresa aumentaram 83% no quarto trimestre.

Este desempenho deveu-se ao forte crescimento dos empréstimos e ao facto de as provisões para créditos de liquidação duvidosa terem diminuído fortemente durante o trimestre.

Previsão do preço das ações da SBI

Gráfico SBI por TradingView

O gráfico diário mostra que o preço das ações do State Bank of India tem estado em uma forte tendência de alta nos últimos meses. Ele saltou de um mínimo de ₹ 492,60 em abril para um máximo de ₹ 593 este mês. A ação ultrapassou o suporte principal em ₹ 556,85, o ponto mais alto em 8 de março deste ano.

As ações do SBI estão acima das médias móveis de 25 e 50 dias, enquanto o volume começou a diminuir. Apesar disso, suspeito que a ação continuará subindo à medida que os compradores visam o ponto-chave de resistência em ₹ 615,80.