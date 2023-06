Glencore faz uma oferta alternativa pelos ativos de carvão da Teck Resources

A Teck Resources Limited (NYSE: TECK) está negociando ligeiramente em baixa hoje, depois que a Glencore PLC (LON: GLEN) revelou interesse em comprar seu negócio de carvão siderúrgico.

A Glencore não conseguiu adquirir totalmente a Teck Resources

Vale lembrar que a mineradora mais lucrativa do mundo já fez duas tentativas frustradas de adquirir integralmente a Teck Resources.

A nova proposta visa combinar seus ativos de revestimento com os da Teck e separá-los como uma nova empresa chamada CoalCo dentro de um ano ou dois.

Sua oferta original de aquisição total de US$ 23 bilhões em abril também revelou planos de tal cisão. A Glencore também confirmou que sua oferta anterior ainda está de pé e a nova, restrita aos negócios de carvão da Teck, está sendo apresentada apenas como uma alternativa.

Ao escrever, as ações da multinacional suíça estão sendo negociadas apenas marginalmente.

A Teck Resources está considerando a nova proposta

Também na segunda-feira, a Teck Resources confirmou que estava se envolvendo com a empresa listada em Londres – proposta de quem foi uma das muitas que recebeu por seus ativos de carvão. A empresa de recursos naturais também disse que estava considerando todas as propostas de valor agregado.

Curiosamente, a notícia chega num momento em que os rivais estão cada vez mais comprometidos com o desinvestimento no carvão. A Glencore, no entanto, pretende encerrar esse negócio e atingir o zero líquido até 2050. Seu comunicado à imprensa diz:

A Glencore está empenhada em garantir que a proposta de aquisição da EVR beneficie o Canadá e em trabalhar com a Teck para identificar compromissos em benefício de todas as partes interessadas relevantes.

Atualmente, as ações da Glencore caíram cerca de 25% em relação à alta do ano.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA