Perspectiva da taxa H2 2023: política do Fed e suas contradições inerentes

Com o anúncio do FOMC agendado para 14 de junho, os mercados esperam que Jay Powell mantenha o status quo.

O estrategista-chefe de mercado da Jeffries, David Zervos, acredita que,

…o salto faz muito sentido…(a) muito sucesso com a desinflação…acho que eles (o Fed) podem ficar mais tranquilos e se precisarem, façam mais 25 (bps) em uma reunião futura…acho que podem fazer isso e acho que vão manter toda a credibilidade…

Apesar de todas as boas notícias, o dilema do Fed é o mesmo de sempre.

Seu duplo mandato exige equilibrar pleno emprego e estabilidade de preços.

Para manter o pleno emprego e a estabilidade financeira, os formuladores de política monetária geralmente desejam uma política monetária mais frouxa.

Por outro lado, a estabilidade de preços (gestão da inflação) requer políticas mais rígidas.

No entanto, de acordo com os dados do FedWatch da CME de 12 de junho, há apenas 26,2% de chance de que as taxas subam para 5,25% – 5,50%.

No entanto, Eric Rosengren, presidente do Fed de Boston de 2007 a 2021, argumentou :

Nenhum modelo vai dizer que aumentar as taxas de juros em junho, em vez de setembro, fará uma grande diferença na trajetória da inflação…

A verdade é que a justificativa para fazer uma pausa em junho apenas para (talvez) continuar na próxima reunião pode não ser a ideal.

No entanto, isso pode ser uma indicação de que o Fed está muito preocupado com o aperto excessivo, as carteiras podem estar muito mais fracas do que o previsto anteriormente e o mercado de trabalho pode estar sob um certo grau de estresse.

dados de inflação

Em um esforço para reduzir os picos de inflação em quatro décadas, o Federal Reserve apertou as taxas de juros em um ritmo quase sem precedentes.

Source: FRED Database

A inflação de fato caiu consideravelmente desde que o Fed iniciou seu ciclo de políticas, com o IPC caindo em uma das taxas mais rápidas do pós-guerra.

Durante a reunião do Fed, serão divulgados dados sobre o CPI, CPI principal, PPI, PPI principal e os números mais recentes de um dos principais índices de otimismo empresarial.

Isso terá influência na decisão do Fed, principalmente se estiver longe das estimativas do setor.

Source: Tradingeconomics.com

O PCE, o medidor de inflação preferido do Federal Reserve, também caiu significativamente nos últimos 12 meses.

Source: TradingEconomics.com

No entanto, continua bem acima da meta de 2% do Fed, e com alguns indicadores econômicos começando a mostrar estresse, é improvável que isso seja alcançado sem causar danos à economia.

As próprias projeções do Fed colocam esse cronograma no final de 2024, enquanto 2023 deve terminar com um PCE de 3,3%.

Dado o PCE elevado nos primeiros quatro meses de 2023, isso parece difícil de alcançar sem um aperto adicional ou a aparência de um efeito defasado forte (mas provavelmente prejudicial).

É aqui que a contradição no mandato do Fed é exposta.

Mais aumentos de taxas são potencialmente necessários para desacelerar a inflação teimosa, enquanto continuar a apertar pode causar instabilidade financeira significativa, desemprego e reacender a turbulência do setor bancário.

Mercado de trabalho

Os NFP (folhas de pagamento não agrícolas) divulgados recentemente e os números da situação de emprego foram recebidos com entusiasmo, pois as folhas de pagamento de 339 mil em maio de 2023 excederam as expectativas do setor de 190 mil.

Isso marcou o 14º mês consecutivo, um recorde, durante o qual as expectativas da indústria ficaram aquém do número publicado.

Surpreendentemente, isso ocorreu durante o período mais agudo de aperto monetário na memória recente, apenas aumentando o otimismo do mercado.

Mas essa interpretação é totalmente garantida?

Aqui estão algumas dicas a serem consideradas em relação ao último relatório de situação de emprego do BLS:

Os dados do NFP são retirados da pesquisa do estabelecimento, enquanto os dados do emprego são retirados da pesquisa domiciliar.

Enquanto os dados NFP aumentaram 339K, os dados de emprego caíram 310K.

A taxa de desemprego subiu de sua mínima histórica de 3,4% para 3,7%.

Os dados do NFP são suscetíveis a dupla contagem, pois uma única pessoa com vários empregos será contada como empregos distintos na pesquisa. É possível que mais trabalhadores estejam procurando complementar sua renda com trabalho adicional.

Aqueles que trabalharam mais de uma hora durante a semana da pesquisa domiciliar serão contados como empregados.

Como resultado, eles poderiam estar inflando artificialmente as medidas de emprego e folhas de pagamento, enquanto limitavam a taxa de desemprego.

Além das indicações contrárias que os dados do NFP e do emprego podem produzir, o aumento da taxa de desemprego não corresponde à taxa de participação trabalhista inalterada, nem parece capturar a alta concentração de demissões no setor de tecnologia.

Além disso, os números foram e são constantemente revisados por significativas magnitudes que lançam dúvidas sobre a confiabilidade dos números.

O crescimento salarial de 0,3% MoM caiu abaixo das expectativas novamente, não correspondendo à aparente saúde do mercado de trabalho.

Como resultado, os formuladores de políticas do Fed podem começar a duvidar do grau de confiança que vêm demonstrando no mercado de trabalho, principalmente com o acúmulo de 5% de aumentos de juros, que ainda não aconteceram na economia.

Os leitores interessados podem encontrar mais informações sobre o relatório JOLTs e o relatório “BLS Wonderland” aqui.

Remunerações

Source: BLS

A sabedoria econômica sugere que, para sustentar um nível de inflação de 2%, o crescimento salarial deve reduzir para 3,0% – 3,5%, o que significa que essa métrica ainda tem um longo caminho a percorrer.

Se o relatório de empregos for tão sólido quanto muitas reivindicações, isso apenas tornará o trabalho do Fed mais difícil, enquanto a inflação permanecerá mais teimosa.

Mais uma vez, o Fed provavelmente precisaria contar com taxas mais altas ou com o impacto desconhecido de defasagens monetárias acumuladas.

Leitores interessados podem ler sobre a visão de Danielle DiMartino Booth sobre lags aqui.

condições bancárias

Em um artigo de março de 2023, intitulado ‘6 principais sinais de estresse financeiro crescente no sistema bancário dos EUA’, discuti algumas das principais questões que os bancos americanos estavam enfrentando na época.

Felizmente, os temores de contágio generalizado diminuíram por enquanto.

Dito isto, várias crises abalaram o sistema financeiro, desencadeando três das quatro maiores falências bancárias da história bancária dos Estados Unidos.

DE-OIS

O spread FRA-OIS é um indicador da saúde do mercado de empréstimos interbancários.

Quanto menor o spread, mais os bancos confiam uns nos outros.

Este indicador mostra um quadro bastante otimista com o spread caindo para 28,1 em 9 de junho de 2023, significativamente abaixo dos quase 60 que atingiu em meados de março.

No entanto, a importantíssima Pesquisa de Opinião de Agentes de Empréstimos Sênior publicada pelo Federal Reserve revela que as condições de empréstimo ficaram mais rígidas no primeiro trimestre, seguindo a política monetária agressiva do Fed.

Além de ser uma causa potencial para o enfraquecimento das carteiras de empréstimos, o relatório observa,

Em relação aos empréstimos para empresas, os entrevistados da pesquisa relataram, no geral, padrões mais rígidos e uma demanda mais fraca por empréstimos comerciais e industriais (C&I) para grandes e médias empresas, bem como para pequenas empresas no primeiro trimestre. Enquanto isso, os bancos relataram padrões mais rígidos e demanda mais fraca para todas as categorias de empréstimos imobiliários comerciais (CRE).

Espera-se que os empréstimos continuem a diminuir durante 2023, com os bancos citando,

…uma perspectiva econômica menos favorável ou mais incerta, menor tolerância ao risco, deterioração dos valores das garantias e preocupações com os custos de financiamento dos bancos e as posições de liquidez.

Source: Federal Reserve

Durante o primeiro trimestre de 2023, a maioria das instituições financeiras pesquisadas endureceu suas práticas de empréstimo e cobrou prêmios mais altos para empréstimos mais arriscados, o que pode resultar na escassez de capital ainda este ano.

Source: Federal Reserve

CRE ventos contrários

Os empréstimos imobiliários comerciais representam um segmento especialmente vulnerável.

A Trepp, fornecedora de dados, insights e soluções de tecnologia para finanças estruturadas, imóveis comerciais e mercados bancários, estima que US$ 448 bilhões em empréstimos vencerão em 2023, um subconjunto do total de US$ 2,56 trilhões com vencimento entre 2023-2027.

O gráfico abaixo mostra a resposta dos credores à deterioração dos projetos de CRE sensíveis às taxas de juros durante o primeiro trimestre do ano.

Source: FRED Database

É para ser visto quanto espaço de manobra os bancos terão, para estender esses empréstimos, e quantos mutuários estarão em posição de refinanciar com essas altas taxas.

Em entrevista recente, Gerald Celente, consultor de negócios e editor do TRENDS Report, comentou :

Voltando aos prédios comerciais, agora as pessoas em casa mês após mês estão dizendo a si mesmas… Estou levantando às cinco horas da manhã para dirigir uma hora e meia de trajeto de uma hora e meia em cada sentido. Eu não estou mais fazendo isso. Eu poderia trabalhar em casa. Eu possuo digamos…espaço de escritório. Eu tenho 12 andares… fico em casa dois dias por semana. Eu não preciso de 12 andares. Eu só preciso de três. Vou cortar minhas despesas. Agora todas as empresas que dependiam de passageiros … (irão) começar a ver inadimplência em dívidas. Pequenas empresas, médias empresas e o grande setor imobiliário… Não consigo pagar a hipoteca. Estes são empréstimos flutuantes, então agora as taxas de juros subiram muito e agora eu tenho que pagar mais pelo meu empréstimo e tenho menos inquilinos.

De qualquer forma, com as altas taxas vigentes, esse setor provavelmente exercerá considerável pressão recessiva sobre a economia.

Em um artigo do WSJ, Nick Timiraos escreveu,

Os reguladores do Fed estão acompanhando de perto 20 a 30 instituições que consideram mais vulneráveis após a turbulência bancária desta primavera. Analistas temem que mais sapatos possam cair à medida que a economia desacelera e a inadimplência aumenta.

Ele cita o ex-presidente do Fed de Dallas, Robert Kaplan,

…você ainda terá falhas (bancárias e institucionais)…Você ainda precisará mesclar várias delas.

Consumidores mais fracos e menor crescimento

As vendas mensais no varejo ficaram aquém das previsões.

Com a preocupação de que a proteção financeira fornecida às famílias americanas durante a pandemia possa estar quase extinta, podemos ver um consumidor mais fraco nos próximos meses.

Source: Investing.com

Mais preocupantes são os recordes históricos nos níveis de dívida de cartão de crédito, chegando a US$ 980 bilhões.

O pagamento se tornará ainda mais desafiador devido aos altos níveis das taxas de juros, o que provavelmente reduzirá ainda mais o consumo e o crescimento.

O Fed projeta valores médios do PIB em 0,4% para 2023 e 1,2% em 2024.

No entanto, um relatório recente do Banco Mundial espera que o crescimento desacelere para 0,8% em 2024, novamente devido ao impacto duradouro da política monetária altamente agressiva.

Ambiguidade de pouso forçado

Embora relativamente raramente mencionada hoje em dia, a questão do pouso forçado ainda não foi respondida e pode ocorrer sem muito aviso.

Atingir os dois objetivos do Fed sem desencadear uma recessão parece improvável, com o PCE ainda bastante distante do nível de 2%.

Ao mesmo tempo, a pesquisa de emprego e o setor bancário começaram a mostrar sinais de fraqueza.

É provável que novos aumentos prejudiquem os fatores de crescimento já em desaceleração, o que, por sua vez, teria um impacto negativo nos empregos.

A narrativa da decisão do Fed de pular um aumento de juros em junho de 2023 pode ser uma admissão dessa fraqueza?

Stanley Druckenmiller, por exemplo, espera que as coisas azedem e, no mês de maio, projetou que a taxa de desemprego chegaria a 5%, os lucros corporativos cairiam pelo menos 20% e as falências aumentariam.

No mesmo sentido, acrescentou Celente,

A crise bancária está apenas começando. A crise bancária está apenas começando. Vai atingir as pequenas e médias empresas. Trilhões de dólares em dívidas chegarão no final deste ano e elas não poderão pagá-las.

Conforme mencionado anteriormente, um dos principais fatores que podem contribuir para isso é a questão das defasagens monetárias, que ainda não se instalaram na economia e podem resultar em uma contração imprevista na atividade econômica e no aperto dos empréstimos financeiros.

Pensamentos finais

O Fed não pode arriscar um ressurgimento da inflação.

Se for tomada a decisão de pular o aumento das taxas de junho, isso pode refletir a nova apreensão do Fed sobre os mercados de trabalho, o estado dos empréstimos financeiros ou a pressão dos atrasos monetários.

Embora as expectativas sejam de que as taxas fiquem estáveis ou até subam mais 25bps-50bps este ano, a trajetória do Fed só ficará mais clara quando houver um consenso sobre a questão do hard landing.

Mudanças violentas e inesperadas nos dados de inflação e emprego neste ano ainda podem forçar o Fed a manter a opção de cortar os juros.

Timiraos argued,

As autoridades do Fed não acreditam que uma crise seja iminente… Mas os atuais e antigos banqueiros centrais dizem que, se o estresse piorar, o Fed enfrentará uma troca mais difícil.

