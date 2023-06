A plataforma preditiva de criação de mercado baseada em blockchain, Chancer, lança oficialmente sua pré-venda do token $CHANCER em 13 de junho. Para ganhar uma vantagem no crescente mercado de apostas, o Chancer deseja fazer as coisas de forma diferente, permitindo a criação de mercados de apostas peer-to-peer e oferecendo aos usuários a oportunidade de ganhar de maneiras diversas.

Chancer e sua proposta de valor única

“Seu jogo, suas regras, suas chances.” Este é o principal slogan que guia o Chancer ao entrar nas águas desconhecidas das apostas baseadas em blockchain. Uma vez lançado, o Chancer será o primeiro aplicativo de mercado preditivo descentralizado do mundo.

A proposta de valor única do Chancer está em seu modelo P2P, que a diferencia de outras plataformas de apostas. No sentido tradicional de apostas, as casas de apostas oferecem um mercado para apostas e geram probabilidades de competições. Os apostadores são obrigados a jogar de acordo com as regras das casas de apostas. No entanto, para o Chancer, os usuários podem criar seus mercados de apostas para qualquer evento, situação, competição e muito mais. Você pode apostar que um jogador mudará de clube antes do final da temporada. Os usuários também podem participar de mercados criados por outros.

Essencialmente, você pode lançar uma aposta pessoal de quase tudo, permitindo maior flexibilidade e inclusão. A beleza disso é que o usuário pode convidar amigos ou qualquer pessoa para participar do seu mercado e fazer apostas. A vantagem disso é que traz diversão e também a possibilidade de ganhar com previsões positivas. Os usuários também podem confirmar suas próprias probabilidades e resoluções, que definem como a aposta será avaliada. O token $CHANCER será a moeda que impulsionará a plataforma Chancer.

O Chancer é um meio de armazenamento seguro, de código aberto e descentralizado

Chancer é um ecossistema blockchain seguro construído na BSC Chain. O BSC facilitará transações seguras, juntamente com a vantagem de taxas baixas para os usuários. A plataforma é executada em um mecanismo seguro de consenso de prova de participação. Nenhum indivíduo pode assumir o controle da rede. O recurso de resistência à censura torna o Chancer uma rede altamente segura.

Um recurso de segurança adicional do Chancer é sua funcionalidade de contrato inteligente. Seus contratos inteligentes são completamente auditados e testados pela CertiK para lidar com vulnerabilidades que podem comprometer a rede.

Além disso, o Chancer é um código-fonte aberto. Qualquer pessoa pode contribuir, revisar e propor alterações. O recurso torna o Chancer centrado na comunidade. Os usuários também podem votar na governança utilizando créditos de voz na plataforma. O Chancer também funciona como uma solução de armazenamento descentralizada. Os dados são armazenados e acessados de forma distribuída com base no foco de descentralização da plataforma.

Você deve investir em $CHANCER?

As apostas têm sido uma indústria importante e crescente. Relatórios de mercado colocam as apostas esportivas globais, uma das mais populares, em um valor de $ 83,65 bilhões em 2022. A indústria deve crescer 10,3% de 2023 a 2030. Com essa tendência, é razoável esperar uma nova plataforma como o Chancer para criar um nicho próprio.

Investir em $CHANCER dá aos investidores a chance de ganhar com a valorização do token à medida que cresce a demanda por previsões de mercado baseadas em blockchain.

Existem outras maneiras proprietárias de ganhar, como ganhos de resultados de apostas bem-sucedidas, criação de mercado e o staking do token nativo $CHANCER. Um recurso chamado Share2Earn também gerará renda passiva para os investidores ao compartilharem o mercado do Chancer. Os casos de uso do token e os ganhos podem estimular a demanda por $CHANCER e desbloquear a liquidez necessária para gerar aumentos de preço exponenciais.

Qual é o tamanho da oportunidade de pré-venda do $CHANCER?

Para qualquer token na pré-venda, o valor é sempre menor do que seria após a listagem nas exchanges. Assim, projetos com proposições de valor robustas como o Chancer podem ser oportunidades de investimento populares. Esses tokens subiram em preços percentuais de até quatro dígitos após a listagem nas exchanges. Isso significa que $CHANCER pode aumentar até 10 vezes depois de ser listado nas exchanges a partir do terceiro trimestre. Investir na pré-venda significa comprar na baixa para ter a chance de aproveitar os aumentos de preços.