Cathie Wood se volta para Meta Stock como jogo de IA depois de perder na Nvidia

As ações da Meta Platforms Inc (NASDAQ: META) mais do que dobraram desde o início de 2023, mas a influente investidora Cathie Wood vê mais vantagens à frente.

Wood comprou US$ 47 milhões em ações da Meta

O fundador e CEO da Ark Invest gastou mais de US$ 47 milhões para comprar ações do gigante da tecnologia esta semana.

No total, ela comprou 174.848 ações divididas entre dois de seus fundos negociados em bolsa – o carro-chefe Ark Innovation e Ark Next Generation Internet. É a primeira vez que ela ganha exposição nas Meta Platforms desde 2021.

A controladora do Facebook é sua aposta no rápido crescimento da inteligência artificial depois que ela perdeu o rali explosivo na Nvidia que se materializou seguindo sua orientação extraordinariamente forte para o trimestre atual.

No acumulado do ano, as ações da Meta subiram impressionantes 125% no momento da escrita.

Meta Platforms Inc é um popular jogo de IA

A Meta Platforms anunciou recentemente chips personalizados para tarefas avançadas relacionadas ao metaverso. Em abril, também relatou um primeiro trimestre forte e emitiu orientações otimistas para o futuro.

É atraente também porque o CEO Mark Zuckerberg vem cortando empregos agressivamente para minimizar custos.

Outros investidores notáveis que apostam na Meta para jogar no espaço da IA incluem Daniel Sundheim, David Tepper e Philippe Laffont. Wall Street atualmente tem uma classificação consensual de “excesso de peso” nas ações da Meta.

Por outro lado, Cathie Wood reduziu sua participação na Tesla Inc (NASDAQ: TSLA) em 324.551 ações para capitalizar um lucro bastante lucrativo de 135% nas ações da fabricante de veículos elétricos. Ainda é a maior participação na ARKK com um peso próximo de 12%.