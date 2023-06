Relatório do CPI dos EUA hoje: ‘não persiga esse rali de ações’

ganhou 1,0% esta manhã, depois que o Bureau of Labor Statistics dos EUA confirmou que a inflação diminuiu ainda mais em maio.

Analista reage aos dados de inflação de hoje

Em relação ao ano anterior, os preços ao consumidor subiram 4,0% no mês passado – em linha com a estimativa do Dow Jones. Ainda assim, o analista do Wells Fargo, Paul Christopher, continua conservador com as ações dos EUA.

Os mercados têm tentado se convencer de que as taxas cairão, de que o Fed e os bancos centrais de todo o mundo não aumentariam tanto quanto o fizeram.

Para esse fim, ele alertou contra perseguir esse rali contínuo no índice de referência. O Federal Reserve está agendado para sua reunião de política na quarta-feira, 14 de junho.

O índice S&P 500 está agora perto de 15% em relação ao início do ano.

O núcleo da inflação ainda se manteve acima de 5,0%

No mês, a inflação subiu 0,1% em maio – também em linha com a previsão dos economistas.

O Core CPI (excluindo alimentos e energia) subiu 5,3% em relação ao ano anterior, indicando que as pressões de preços continuam sendo um incômodo para os consumidores. Em uma entrevista recente à CNBC, Christopher do Wells Fargo acrescentou:

Mesmo que o Fed permaneça em espera na próxima semana, não achamos que permanecerá em espera por muito tempo. A inflação é muito pegajosa. Há mais risco de queda nas ações (ou seja, não persiga esse rali das ações).

Ele citou condições de crédito mais restritivas e menor amplitude do mercado de ações como outras razões para sua visão dovish sobre o S&P 500. No mês, o núcleo da inflação subiu 0,4% no mês passado – em linha com as expectativas.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA