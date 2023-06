Mercado de ações turco atinge alta histórica em meio ao colapso da lira (USD/TRY)

O mercado de ações turco está em alta. O Istanbul Borsa 100 subiu quase 4 vezes nos últimos dezoito meses. O índice saltou 25% desde a eleição presidencial turca há duas semanas, que viu Recep Tayyip Erdoğan vencer outro mandato.

No entanto, isso está longe de ser uma ascensão normal do mercado de ações. Não só está superando significativamente todos os outros principais índices do mercado de ações, mas também ocorre em meio a uma moeda doméstica em colapso e uma economia em desordem após uma política monetária altamente não convencional.

Por que a lira turca está em colapso?

A moeda de Tukey, a lira (USD/TRY), caiu 16% desde a eleição de 28 de maio e está sendo negociada em sua mínima histórica em relação ao dólar. Dois anos atrás, 8,7 liras turcas eram necessárias para comprar um dólar americano. Hoje, 23,67 liras compram a mesma lira para você – o que equivale a uma desvalorização de 63%. Nos últimos cinco anos, a desvalorização voltou a ser superior a 80%, quando o dólar era negociado a menos de cinco liras.

Reunimos uma peça logo após a vitória eleitoral de Erdoğan investigando as políticas monetárias não convencionais do país e o fim da moeda, mas, na verdade, uma rápida olhada no caminho das taxas de juros do banco central nos últimos dezoito meses retrata a abordagem “contrária” (para dizer educadamente) que o regime tomou.

Enquanto o mundo inteiro aumentou as taxas de juros de forma agressiva ao longo de 2022 (e continua a fazê-lo hoje, na metade de 2023), para combater a crise de inflação mais profunda desde a década de 1970, a Turquia não aumentou nenhuma vez. Não só isso, mas as taxas de juros foram realmente cortadas.

Erdoğan afirmou após a eleição que a taxa de juros do banco central “agora foi reduzida para 8,5% e você verá a inflação continuar caindo”. Em relação à inflação desenfreada, ele disse que “se alguém pode fazer isso, eu posso”.

O gráfico abaixo compara a abordagem do banco central turco à política de taxas de juros em relação aos EUA:

A administração turca também queimou reservas estrangeiras em uma tentativa de sustentar a lira, especialmente durante o período que antecedeu a eleição. O Financial Times informou que Erdoğan reduziu as reservas de moeda estrangeira e ouro em US$ 17 bilhões nas seis semanas anteriores às eleições gerais, uma queda de 15%. Esses US$ 17 bilhões estão divididos entre uma redução de US$ 9,5 bilhões em moeda estrangeira e US$ 7,5 bilhões em ouro.

As autoridades também introduziram controles de capital como parte dos esforços contínuos para sustentar a lira. O acesso à moeda estrangeira tornou-se difícil para os cidadãos turcos, enquanto as importações de ouro foram suspensas após o terremoto de fevereiro, devido ao aumento da demanda no varejo. O déficit em conta corrente aumentou para um nível quase recorde.

A pressão sobre a moeda é tamanha que o governo introduziu contas de poupança especiais que pagam uma taxa de juros maior se a lira desvalorizar (às custas do governo). Isso foi projetado para aumentar a demanda pela lira e proteger sua taxa de câmbio em queda. Atualmente, existem mais de US$ 120 bilhões nas contas, e elas custaram ao país cerca de US$ 4,7 bilhões até agora, desde que foram introduzidas em 2021.

Por que o mercado de ações turco está subindo?

Então, nesse cenário de moeda em colapso e má administração monetária e fiscal, por que o mercado de ações está subindo? Bem, duas razões.

A primeira é exatamente por isso: o colapso da moeda. Um retorno de quase 4X em dezoito meses parece incrível, mas isso é medido em liras turcas, o que distorce o retorno. Em termos de dólares americanos, o mercado de ações turco parece menos dramático:

No entanto, embora a subida seja um pouco atenuada quando medida em dólares, ainda imprime um ganho de 63% no último ano. Para comparação, o índice S&P 500 dos EUA subiu 17% no mesmo período. Portanto, o desempenho ainda é fantástico, e há mais do que apenas uma desvalorização da lira distorcendo a imagem aqui.

Bem, há e não há. A razão pela qual os cidadãos turcos estão despejando dinheiro no mercado de ações é porque é a melhor opção disponível para proteger sua riqueza. Este rali é em grande parte impulsionado pelo mercado interno, com os investidores estrangeiros ainda hesitantes em enfrentar o risco financeiro e político que a Turquia oferece.

E quando você pensa sobre isso, não é surpreendente que os turcos estejam se voltando para as ações. A inflação atingiu 85% em outubro passado e, embora tenha diminuído desde então, está em 40%. Com a inflação perniciosa e a desvalorização da moeda doméstica consumindo rapidamente a riqueza e o poder de compra dos cidadãos, bem como o acesso à moeda estrangeira restrito conforme discutido acima, os cidadãos não têm muitas opções.

Com o banco central sob o controle de Erdoğan e seguindo uma política caótica até agora, os investidores turcos estão acumulando ações, independentemente dos fundamentos. Tudo isso resulta em uma subida nada natural do mercado de ações, mas que faz todo o sentido em circunstâncias únicas. Simplificando, os turcos não têm muitos outros lugares a quem recorrer para proteger seu poder de compra.

Existe um novo regime monetário na Turquia?

Publicamos uma análise na semana passada sobre a lira após a promessa do novo ministro das finanças, Mehmet Şimşek, de que a Turquia retornaria às políticas “racionais”.

“Transparência, consistência, previsibilidade e conformidade com as normas internacionais serão nossos princípios básicos para alcançar o objetivo de aumentar o bem-estar social”, disse ele ao assumir formalmente o cargo de ministro das Finanças.

A Turquia não tem escolha a não ser retornar a uma base racional. Daremos prioridade à estabilidade macrofinanceira.

Mas ainda não está claro quanta autonomia Şimşek será concedida, com Erdoğan notório por controlar o banco central e o regime monetário. Além disso, se a política convencional for seguida, a lira provavelmente cairá ainda mais antes de se estabilizar, dado o suporte artificial da taxa de câmbio que Erdoğan realizou até o momento.

“Reduzir a inflação para um dígito no médio prazo… e acelerar a transformação estrutural que reduzirá o déficit em conta corrente são de vital importância para nosso país”, disse Şimşek.

De qualquer forma, parece provável que o mercado de ações turco continue a atrair fluxos de entrada dentro do país, já que esse problema duplo de inflação e desvalorização da moeda não tem uma solução fácil.

Para manchar ainda mais a imagem, estão os comentários de Erdoğan após a eleição, que prometeu manter as taxas baixas – o que representaria exatamente o oposto da política “racional” que Şimşek prometeu que a nação retornaria.

“Por favor, siga-me após as eleições e você verá que a inflação cairá junto com as taxas de juros”, disse Erdoğan à CNN antes da eleição em maio. Questionado sobre se isso significava que não haveria mudança na política econômica, ele respondeu enfaticamente: “Sim. Absolutamente.”

Essas citações, e essa contradição contra a política racional prometida, resumem perfeitamente por que a Turquia está em tal confusão e por que os investidores estrangeiros provavelmente continuarão hesitantes em considerar as ações turcas. Ao mesmo tempo, também explica como, para os cidadãos turcos, o mercado de ações tem sido a melhor opção. Mas isso está longe de ser um rali “normal”.

