Com grandes planos de usar a tecnologia blockchain para revolucionar a indústria de apostas online, Chancer, uma nova plataforma de apostas online Web3 de ponta, lançou oficialmente sua pré-venda de criptomoeda com o objetivo de arrecadar US$ 15 milhões. pré-venda parece estar se esgotando rapidamente, com 22% da Fase Um já vendida em apenas um dia após o início da pré-venda.

Chancer, o primeiro aplicativo descentralizado de mercados preditivos do mundo, desenvolvido pelos co-fundadores Adam e Paul Kelbie, e está atraindo muita atenção dos participantes da indústria de apostas devido ao seu impulso em direção à descentralização. A equipe do Chancer acredita que a tecnologia blockchain revolucionará o jogo, eliminando a vantagem da casa presente na maioria dos sites de apostas online.

Chancer vs. outras plataformas de apostas

Em vez de usar uma casa de apostas, o Chancer dará aos jogadores a chance de definir suas próprias apostas, probabilidades e regras para competir entre si.

O Chancer se posiciona como um facilitador de apostas ponto a ponto (P2P) em vez de uma casa de apostas, permitindo que os usuários façam apostas. As apostas podem ser apostas modestas e casuais entre amigos ou apostas massivas e globais em eventos esportivos como o Super Bowl ou a final da Liga dos Campeões. Como resultado, os jogadores desfrutarão de uma experiência de apostas completamente nova, variada e emocionante, livres da percepção de que o jogo é uma via de mão única distorcida em favor das casas de apostas.

Os usuários farão suas apostas ou aceitarão as já feitas por outros usuários usando o token CHANCER nativo. Dado que o mercado de jogos de azar valia US$ 63 bilhões em 2022, o Chancer tem uma oportunidade significativa de conquistar participação de mercado e oferecer aos jogadores uma nova maneira divertida de apostar socialmente.

Chancer está apostando no número infinito de novas oportunidades de apostas das quais os usuários podem se beneficiar.

O Chancer utilizará o WebRTC desenvolvido pelo Google para abrir a transmissão ao vivo para sua comunidade, permitindo que os usuários façam apostas enquanto assistem. Enquanto isso, moderadores de mercado imparciais garantem que todas as apostas e resultados online sejam precisos e equitativos para todos os participantes.

Casos de uso do token CHANCER

Durante um evento de pré-venda de 12 estágios, o token CHANCER será disponibilizado para uso na blockchain Binance Smart Chain (BSC).

Após o lançamento do estágio um a US$ 0,01, o preço aumentará nos estágios subsequentes, chegando a US$ 0,021, representando um ganho planejado de 110%. Os participantes interessados devem possuir Binance Coin (BNB) e BUSD para comprar tokens CHANCER na pré-venda.

Após a pré-venda, CHANCER será disponibilizado em mercados abertos, incluindo exchanges descentralizadas e centralizadas.

A plataforma de apostas também incentivará o uso da plataforma, oferecendo tokens CHANCER em troca do simples uso da plataforma. Para aqueles que frequentemente fazem apostas online, participam do mercado e atuam como validadores de nós, o staking de tokens e taxas reduzidas serão implementadas junto com um programa Share2Earn. Este parece ser um dos principais impulsionadores do crescimento do preço do token CHANCER.

Os investidores já reconheceram o potencial do CHANCER e estão ganhando apoio para a plataforma porque acreditam que ela tem potencial para produzir retornos consideráveis. Quem quer investir em uma nova criptomoeda com excelente utilidade pode considerar fazer do CHANCER sua próxima parada, pois é uma plataforma inovadora no mercado de criptomoedas, que atualmente está saturado em outros setores.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA