Ações sobem à medida que o Fed faz uma pausa, mas a incerteza permanece com o atraso da política monetária

Pela primeira vez desde março de 2022, o Federal Reserve não está aumentando as taxas de juros. Depois de dez aumentos consecutivos de juros – um ritmo que não era visto desde a década de 1980 – o Fed está parando. As taxas ficarão entre 5% e 5,25% pelo menos até 25 de julho, quando está marcada a próxima reunião do FOMC.

Este movimento foi amplamente antecipado e, portanto, houve um movimento mínimo após o anúncio. No entanto, os mercados têm estado em alta ultimamente, pois essa pausa passou a ser precificada. O Nasdaq subiu 10% no último mês, agora 31% no ano. Se esse retorno fosse anual, seria o terceiro maior retorno em 20 anos (depois de 2009, 2020 e 2013).

Haverá uma recessão?

Em certo sentido, tudo isso faz todo o sentido. As coisas pareciam muito mais preocupantes seis meses atrás e, embora a incerteza e a preocupação ainda existam, o quadro parece muito mais brilhante. Até agora, a economia evitou uma recessão (apesar de parecer que ela está se aproximando há um ano) e os números da inflação do mês passado mostram uma queda para 4%. Isso está muito longe de 2%, mas também muito abaixo das leituras de quase dois dígitos que foram divulgadas no ano passado.

Por outro lado, há motivos para se preocupar e questionar a extensão dos aumentos de preços. Claro, o mercado de trabalho continua apertado e isso é bom, mas está tudo bem? Se o Fed continuar determinado a reduzir a inflação para 2%, deve haver pelo menos alguma cedência de emprego. No mês passado, o desemprego chegou a 3,4%, o menor desde 1969. Hmm.

Há também um elefante na sala: o efeito defasado da política monetária. As mudanças nas taxas de juros demoram um pouco para filtrar todas as camadas da economia. Com o passar do tempo, todos os tipos de alavancas são puxadas pela sifonagem de liquidez para fora do sistema – mais hipotecas de taxa fixa requerem refinanciamento, uma menor realização de novos projetos de investimento ficará mais clara à medida que os projetos já em andamento terminam, etc.

E, novamente, a inflação segue elevada em relação à meta. O Fed também deixou muito claro que os aumentos futuros das taxas de juros estão longe de estar fora da agenda.

“Olhando para o futuro, quase todos os participantes do comitê consideram provável que alguns aumentos adicionais nas taxas sejam apropriados este ano para reduzir a inflação para 2% ao longo do tempo”

Isso é o mais explícito possível e resume o que só pode ser visto como uma abordagem de esperar para ver.

“A inflação moderou um pouco desde meados do ano passado, no entanto, as pressões inflacionárias continuam altas e o processo de reduzir a inflação para 2% ainda tem um longo caminho a percorrer”, acrescentou Powell.

As avaliações são muito altas?

Apesar desses temores, é difícil dizer que as avaliações são muito altas. Sem ficar muito em cima do muro, este é simplesmente um macroclima altamente incomum. Elevamos a inflação, apesar de um dos ciclos de aumento de taxas mais rápidos de todos os tempos. Temos um desemprego baixo recorde e, no entanto, o sentimento parece estar no chão. E, apesar de tudo isso, o avança cautelosamente, recuperando lentamente as perdas de 2022, quando caiu 20% em seu pior ano desde 2008.

Outras observações de Powell resumem bem a situação. Ninguém realmente sabe, muito menos o próprio Fed. É um caso de pausa por enquanto, e ver o que acontece. Não há muitos precedentes para este estado da economia.

“Manter a meta estável nesta reunião permite que o comitê avalie informações adicionais e suas implicações para a política monetária…

O “pouso suave” com que tanto o mercado fantasia está longe de ser garantido. O sentimento permanece baixo e a incerteza alta. Mas é muito mais provável agora do que há seis meses, e as coisas parecem um pouco melhores. Mas, novamente, as coisas podem mudar rapidamente, e é economia 101 que a política monetária opera com um atraso.

E não apenas tivemos uma política monetária apertada, mas as taxas saltaram de zero para mais de 5%. Esse é um salto enorme e que cobrará seu preço. Ainda está longe de terminar.