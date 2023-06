A pré-venda da AltSignals ($ASI) está mais de 92% esgotada. Até agora, a pré-venda arrecadou US$ 997.833 do máximo de US$ 1,0 milhão, destacando o interesse dos investidores no token de uma plataforma de serviço de negociação de IA. À medida que a pré-venda entra nos estágios finais, os investidores esperam que o token nativo seja o primeiro de seu tipo no mundo do trading.

O poder da negociação de IA e a AltSignals

A negociação sempre foi um jogo desafiador. Os traders bem-sucedidos dominaram as habilidades e competências para fazer as previsões corretas no mercado. Ainda assim, eles precisam lutar contra os estados emocionais e as complexidades do mercado. A negociação de IA está chegando como uma solução para essas batalhas da mente, simplificando o trabalho dos profissionais. De acordo com um relatório publicado pela SEC dos EUA em 2020, a negociação algorítmica e de IA foi alimentada pela busca dos investidores por qualidade de execução e pelo desejo de navegar em mercados complexos.

Lançado em 2017 por uma equipe de traders profissionais do Reino Unido, a AltSignals cresceu e se tornou um serviço confiável de sinais de negociação. Mais de 52.000 traders usam os sinais gerados pela empresa, com uma média de 64% de precisão. O serviço de sinal usa o indicador de negociação AltAlgo™, que obteve sucesso até agora, com mais de US$ 2,2 milhões em receitas. A AltSignals agora está elevando o jogo adotando inteligência artificial para precisão de sinal e aumentando o número de ativos que cobre.

ActualizeAI, um novo serviço de sinal de negociação alimentado por IA

No coração do serviço de sinal de negociação AI da AltSignals está o ActualizeAI, uma nova plataforma baseada em blockchain. Para se tornar um membro do ActualizeAI, será necessário adquirir o $ASI, o token nativo, que também confere aos investidores direitos de voto na plataforma.

ActualizeAI pode ser um divisor de águas para AltSignals, dada a crescente popularidade da IA no trading. A empresa espera aproveitar o poder do aprendizado de máquina para identificar habilmente padrões em negociações e dados de mercado e fazer negócios mais informados. ActualizeAI também pode usar dados históricos para fazer previsões de mercado futuras.

A análise sentimental também será fundamental para a modelagem preditiva do ActualizeAI. O software pode receber várias informações sobre um instrumento financeiro com base no sentimento do mercado, permitindo assim que a equipe valide suas estratégias de negociação.

Que valor o $ASI oferece aos investidores?

Como o $ASI é o token por trás da plataforma ActualizeAI, ele traz valor para os investidores que precisam de sinais de negociação de qualidade para aumentar seus resultados. O serviço de sinal de negociação já possui uma comunidade robusta e crescente de traders, o que significa que o $ASI tem potencial para crescer e gerar grandes retornos para os investidores.

Os investidores do $ASI também podem acessar oportunidades exclusivas de pré-venda e participar de torneios de negociação para aprimorar suas habilidades e ganhar prêmios em dinheiro. Isso inclui a chance de pertencer ao AI Members Club, onde os investidores serão recompensados por contribuir com os projetos da AltSignals. A propriedade de 50.000 tokens $ASI dá aos investidores a chance de cunhar um passe de acesso exclusivo e valioso para entrar no nível mais alto de associação. Os detentores também podem participar dos negócios da AltSignals por meio de um modelo de compartilhamento de receita em produtos recém-lançados.

Previsão do $ASI antes das listagens nas exchanges

Os tokens de pré-venda explodem após serem listados nas exchanges, com ganhos de preço de mais de 1.000% em meses. Embora seja difícil prever quanto um token como o $ASI pode aumentar uma vez listado, há razões notáveis para os investidores esperarem um retorno potencial de 10x.

O $ASI atraiu grande demanda desde que o token foi aberto para pré-venda. Isso ocorre em parte porque o token é suportado por uma comunidade existente de traders que lhe deram o impulso inicial. A comunidade de apoio dá confiança de que o token pode sustentar aumentos de preço, uma vez que não é impulsionado por exageros como tokens de meme.

Além disso, $ASI tem um caso de uso no mundo real, principalmente na negociação, um serviço muito procurado. À medida que mais investidores se juntam à rede de traders e o token é aberto para negociação nas exchanges, o $ASI pode disparar. Investir no token na pré-venda oferece a chance de adquiri-lo por um preço baixo para um aumento de valor projetado.

