Unilever está comprando a marca de iogurtes congelados Yasso Holdings

A Unilever plc (LON: ULVR) está em foco hoje depois que a gigante dos bens de consumo disse que estava comprando a Yasso Holdings – uma marca americana de iogurtes gregos congelados.

Detalhes do acordo anunciado

A multinacional se absteve de divulgar os detalhes financeiros do acordo na quinta-feira.

Ele observou, no entanto, que o investimento estava alinhado com a estratégia de premiumização de seu negócio de sorvetes. No comunicado à imprensa, Matt Close – o presidente da divisão de sorvetes da empresa disse:

Tenho o prazer de receber Yasso na família Unilever. Ele construiu um forte apelo ao cliente no segmento premium de rápido crescimento, melhor para você.

Em abril, a empresa com sede em Londres disse que suas vendas subjacentes aumentaram 10,5%, para US$ 16,4 bilhões no primeiro trimestre, uma vez que os preços elevados ajudaram a compensar o aumento dos custos.

O acordo provavelmente será fechado no terceiro trimestre de 2023

A Unilever espera que a transação anunciada seja concluída no terceiro trimestre do ano atual, desde que satisfaça as condições de fechamento, incluindo aprovações regulatórias.

A empresa britânica de bens de consumo já possui marcas notáveis de sorvete em seu portfólio, incluindo Ben & Jerry’s, Talenti e Magnum. Matt Close também disse hoje:

Esta aquisição é um grande passo na evolução de nosso portfólio de sorvetes na América do Norte em direção a espaços de alto crescimento. Estou confiante de que levaremos esse negócio em rápido crescimento a grandes alturas.

A notícia chega apenas algumas semanas antes de Hein Schumacher substituir Alan Jope como presidente-executivo da Unilever plc. O estoque de dividendos paga atualmente um rendimento de 3,72%.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA