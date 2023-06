USD/BRL: Veja por que o real brasileiro está de volta

O real brasileiro continuou seu notável retorno na quinta-feira, com os investidores permanecendo otimistas com a economia do país. A cotação USD/BRL caiu para a mínima de 4,80, o menor nível desde 8 de junho do ano passado. Ele caiu mais de 12% em relação ao nível mais alto em 2022.

Força do real brasileiro continua

Muitas moedas de mercados emergentes e de fronteira caíram este ano. Cobrimos o colapso de moedas como a rupia paquistanesa, a naira nigeriana, o rand sul-africano, a lira turca e o dólar do Zimbábue, entre outras.

Duas das moedas dos mercados emergentes com melhor desempenho nos últimos meses são o real brasileiro e o peso mexicano, sobre os quais escrevi aqui .

O real brasileiro teve um bom desempenho com os investidores comemorando as reformas em andamento pelo governo Lula. Em relatório divulgado na quarta-feira, a S&P Global elevou sua perspectiva de estável para positiva. A agência de classificação citou a clareza contínua sobre a política fiscal e monetária do país.

Analistas e o governo acreditam que a economia do país terá um bom desempenho no segundo semestre. Esse crescimento foi ajudado pela forte demanda por suas principais commodities, como soja, milho, trigo e petróleo. O boom das exportações levou a fortes superávits comerciais no início deste ano.

A economia cresceu 1,9% no primeiro trimestre do ano, após contrair 0,2% no mesmo período de 2022. Esse aumento foi melhor do que a estimativa mediana de 1,3%.

Ainda assim, há sinais de que esse crescimento está moderando. Dados publicados nesta semana mostraram que as vendas no varejo brasileiro caíram para 0,1% em abril, abaixo da estimativa mediana de 0,3%. As vendas aumentaram apenas 0,5% em uma base anual.

O preço USD/BRL também caiu à medida que os investidores reagiram à última decisão do Federal Reserve, sobre a qual escrevemos aqui .

Análise técnica USD/BRL

O gráfico diário mostra que a taxa de câmbio de USD para BRL tem estado em uma forte tendência de baixa nos últimos meses. Conseguiu mover-se abaixo do importante nível de suporte em 4,88, o ponto mais baixo em 14 de abril e 16 de maio. O par USDBRL moveu-se abaixo das médias móveis de 25 e 50 dias.

Ao mesmo tempo, o Índice de Força Relativa (RSI) está se aproximando do nível de sobrevenda de 30. Da mesma forma, o oscilador estocástico moveu-se para o nível de sobrevenda. Portanto, o par provavelmente continuará caindo, já que os vendedores visam o próximo nível de suporte em 4,5926.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA