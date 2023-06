Você deve comprar ouro após a decisão do Federal Reserve?

O preço do ouro recuou após a última decisão do Federal Reserve. Ele recuou para a mínima de US$ 1.942, alguns pontos acima do nível mais baixo deste mês. Essa ação de preço coincidiu com a de índices americanos como Dow Jones e Nasdaq 100, que recuaram mais de 1%.

Decisão do Federal Reserve

O Federal Reserve concluiu sua reunião de dois dias na quarta-feira e fez o que a maioria dos analistas esperava. O banco decidiu deixar as taxas de juros inalteradas em 5,25%. Ele também deu a entender que retomará o aumento das taxas de juros se a inflação permanecer acima de 2%.

Em comunicado, Jerome Powell disse que a economia continua crescendo em um ritmo modesto, já que o mercado de trabalho tem se mostrado bastante robusto. Ele acrescentou que o setor bancário estava robusto após os recentes ventos contrários na indústria.

https://www.youtube.com/watch?v=GriGSNtZsXQ

O Fed acredita que as condições de crédito mais apertadas terão um impacto na recuperação moderada em curso. Como escrevi aqui , há sérias preocupações com uma crise de liquidez nos EUA, que pode desacelerar a economia nos próximos trimestres. A declaração acrescentou:

“Manter a meta estável nesta reunião permite que o Comitê avalie informações adicionais e suas implicações para a política monetária.”

O ouro e as ações recuaram porque o Federal Reserve alertou que poderia retomar a alta das taxas de juros nos próximos meses se a inflação continuar elevada.

A reunião do FOMC aconteceu um dia depois que os EUA publicaram os últimos dados de inflação. Segundo a agência de estatísticas, a inflação plena caiu para 4,0% em maio, o menor nível desde 2021.

No entanto, o núcleo da inflação, observado de perto, caiu modestamente para 5,3% em maio. Isso significa que o valor está significativamente acima da meta do Fed de 2,0%.

Acredito que a pausa na taxa de juros pelo Fed é uma coisa positiva para o ouro considerando que a inflação já está caindo.

Previsão do preço do ouro

O gráfico diário mostra que o preço do ouro subiu para uma alta histórica de $ 2.081 em 4 de maio. Desde então, o ouro perdeu força e agora é negociado a US$ 1.957, seu ponto mais alto em 1º de fevereiro. O ouro caiu abaixo da média móvel de 50 dias, enquanto o Índice de Força Relativa (RSI) formou um padrão de divergência de baixa.

O preço moveu-se abaixo do lado inferior do indicador Andrews Pitchfork. Portanto, há uma probabilidade de que o par XAU/USD continue caindo, já que os vendedores visam o próximo suporte chave em US$ 1.900. No longo prazo, o preço do ouro provavelmente continuará subindo e ultrapassará a alta acumulada no ano de US$ 2.081.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA