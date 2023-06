Eli Lilly compra a Dice Therapeutics por US$ 2,4 bilhões

A Dice Therapeutics Inc (NASDAQ: DICE) abriu mais de 35% esta manhã depois que a Eli Lilly & Co (NYSE: LLY) anunciou que comprará a empresa de imunologia por US$ 2,4 bilhões.

Dice estocar no acordo todo em dinheiro

O acordo em dinheiro valoriza cada ação da Dice Therapeutics em US$ 48 – cerca de um prêmio de 40% em relação ao fechamento anterior.

A Lilly espera que a aquisição ajude a expandir sua presença em tratamentos para doenças autoimunes. De acordo com Patrick Jonsson – o presidente de seu negócio de imunologia:

Juntos, podemos enfrentar os desafios futuros na busca de novos tratamentos para pacientes com necessidades médicas significativas não atendidas.

Em abril, o gigante farmacêutico disse que não atingiu as estimativas de Street para ganhos ajustados por ação em seu primeiro trimestre financeiro. As ações da Eli Lilly também estão no verde após o anúncio de hoje.

Fusão Lilly-Dice será concluída no terceiro trimestre

A Eli Lilly espera que a aquisição seja concluída no terceiro trimestre de 2023, desde que satisfaça a condição de fechamento habitual, incluindo acionistas e aprovação regulatória.

Os conselhos de ambas as empresas, no entanto, já concordaram com a fusão. No comunicado à imprensa, Kevin Judice – o diretor executivo da Dice Therapeutics disse:

Nossa nova abordagem para descobrir e avançar pequenas moléculas orais contra alvos validados de interação proteína-proteína tem um potencial ainda maior com os recursos de desenvolvimento clínico líderes da indústria da Lilly.

No mês passado, a empresa listada na Nasdaq disse que tinha cerca de US$ 555 milhões em dinheiro, equivalentes e títulos negociáveis, suficientes para operações até 2026. Em comparação com a baixa do ano até o momento no início de março, as ações de biotecnologia agora subiram 80%..

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA