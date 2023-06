A notícia da AltSignals hoje é que a pré-venda do projeto ganhou um novo impulso. Isso ocorreu depois que as criptomoedas se recuperaram em meio a comentários do presidente do Federal Reserve dos EUA, Jerome Powell, que aumentaram o sentimento positivo no mercado de criptomoedas.

O mercado também está em alta após um rali no início da semana, em grande parte impulsionado pelo arquivamento do BlackRock para um ETF de Bitcoin à vista. WisdomTree, Invesco e Valkyrie também solicitaram à SEC ETFs à vista. O mercado de criptomoedas está agitado e novas moedas como AltSignals podem ser grandes impulsionadoras, à medida que os investidores buscam o próximo ciclo de alta.

Presidente do Fed diz que cripto tem poder de permanência

Na quarta-feira, o presidente do Fed, Jerome Powell, comentou durante um depoimento de política monetária no Comitê de Serviços Financeiros da Câmara que a criptomoeda tem “poder de permanência” como uma classe de ativos.

Powell também comentou sobre o mercado de stablecoins, observando que o Fed precisa ter um papel robusto na regulamentação e supervisão do setor. Mas ele apontou que o banco central dos EUA vê as stablecoins “como uma forma de dinheiro”. Bitcoin e outras criptomoedas se recuperaram após os comentários.

No esquema mais amplo das coisas, os processos da SEC contra a Binance e a Coinbase são eventos potencialmente impactantes no horizonte, embora relatórios como este sugiram que as coisas poderiam ser melhores. O ambiente macroeconômico pode ser outro fator, especialmente depois que o Fed indicou novas altas de juros nos próximos meses. Mas, apesar de tudo isso, a entrada dos gigantes financeiros de Wall Street e as observações de Powell de que as criptomoedas tem “poder de permanência” como uma classe de ativos sugere que a clareza regulatória pode levar a adoção da cripto a atingir o próximo nível.

Movimentos semelhantes no campo da inteligência artificial, como a introdução de um projeto de lei bipartidário para regulamentação da IA pelo Congresso dos EUA nesta semana, são bem-vindos, à medida que as autoridades buscam proteger os consumidores. Dadas essas situações, o projeto AltSignals, que integra tecnologia blockchain, criptomoedas e IA em uma plataforma destinada a revolucionar a indústria de negociação, pode se beneficiar.

O que é AltSignals?

AltSignals é um projeto que visa dar aos investidores, traders e entusiastas de criptomoedas a chance de se beneficiar de um revolucionário algoritmo de negociação por IA. Isso ocorre porque a AltSignals está construindo um novo algoritmo alimentado por IA a ser oferecido por meio da plataforma ActualizeAI.

ActualizeAI integra o poder da tecnologia blockchain e IA para dar aos usuários acesso a uma poderosa ferramenta de sinais de negociação, com o benefício adicional de investir por meio do token ASI nativo. Alguns dos benefícios de manter o ASI incluem acesso exclusivo ao ecossistema ActualizeAI, clube de membros, torneios de negociação e governança DAO. Existem também oportunidades de renda passiva, incluindo staking.

Mais do que é possível com AltSignals pode ser encontrado aqui.

Preço do ASI saltará 25% na próxima fase de pré-venda

A pré-venda do token ASI está atualmente aberta e no estágio 1, onde 95% dos tokens disponíveis foram vendidos. Isso significa que restam menos de 5% dos tokens disponíveis ao preço atual de US$ 0,015. Com o alto interesse no projeto, conforme demonstrado pelos mais de $ 1 milhão que os primeiros investidores colocaram até agora, o estágio atual provavelmente será esgotado em pouco tempo.

O preço do ASI aumentará 25% quando o estágio atual terminar, com o valor do token em $ 0,01875. Durante esta fase, a equipe AltSignals buscará arrecadar $ 1.171.875. Ao todo, a pré-venda terá quatro etapas e o preço ASI aumentará para US$ 0,02274 na etapa final.

Principais marcos no roteiro AltSignals

A AltSignals visa arrecadar $ 5.480.600 até o final da pré-venda, com os fundos destinados ao desenvolvimento e lançamento do ActualizeAI. De acordo com o roteiro, o token entrará no mercado no terceiro trimestre. A equipe também automatizará o atual algoritmo de negociação da AltAlgo e lançará o ActualizeAI Pass NFT Marketplace no mesmo trimestre.

Governance e ActualizeAI Beta são esperados para o quarto trimestre de 2023, enquanto o lançamento ALPHA e negociação ao vivo são projetados para o primeiro trimestre de 2024. No segundo trimestre de 2024, a AltSignals lançará seu aplicativo móvel e adicionará integração com 2 cliques.