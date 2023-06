Wajeeh é Repórter de Notícias da Invezz cobrindo os mercados de ações da Europa, Ásia e América do Norte.… leia mais

está no vermelho esta manhã, depois que o presidente Jerome Powell reiterou que o Federal Reserve pode não ter parado de aumentar as taxas ainda.

Craig Johnson ainda permanece otimista com as ações

Na quarta-feira, o presidente Powell confirmou que mais aumentos de juros eram prováveis se a inflação permanecesse materialmente acima da meta de 2,0%.

Ainda assim, Craig Johnson, da Piper Sandler, permanece construtivo sobre as ações dos EUA pelo resto do ano. No programa “ Worldwide Exchange ” da CNBC, ele disse:

Quando você obtém a última alta antes de obter o primeiro corte, os mercados historicamente subiram. Isso é o que eu acho que você verá acontecer no resto deste ano.

Johnson não espera que o banco central comece a cortar as taxas tão cedo. No ano, o índice de referência subiu quase 15% no momento.

S&P 500 pode chegar a 4.625 pontos até o final deste ano

Na semana passada, o FOMC optou por pular um aumento de taxa, mas o oficial sinalizou mais dois aumentos de taxa à frente, como Invezz relatou aqui.

Pelo lado positivo, a inflação nos Estados Unidos esfriou significativamente de seu pico de 9,1% em junho de 2022 para 4,0% no mês passado (leia mais). De acordo com o Chief Market Technician da Piper Sandler:

Historicamente, de janeiro a junho, quando você obtém um retorno superior a 8,0%, normalmente vê retornos positivos para o ano inteiro, principalmente em meados dos anos 20. Então, ainda há mais espaço.

Craig Johnson espera que o mercado de ações atinja 4.625 até o final deste ano, o que se traduz em outra alta de 6,0% a partir daqui.

