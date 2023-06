Análise do índice Nifty 50 enquanto o preço das ações da Adani cai novamente

O índice Nifty 50 recuou na sexta-feira, com os investidores refletindo sobre as atas do Reserve Bank of India (RBI). O índice recuou para uma mínima de $$ 18.715, alguns pontos abaixo da alta acumulada no ano de $$ 18.888. Apesar da queda, o índice permanece cerca de 11% acima do menor patamar deste ano.

Ações indianas recuam

O RBI, como outros bancos centrais globais, começou a tomar cuidado ao interromper as taxas de juros. Em sua decisão mais recente, o RBI decidiu deixar as taxas de juros inalteradas pelo segundo mês consecutivo. Ele citou o fato de que a inflação e o crescimento econômico estavam diminuindo.

No entanto, há sinais de divisão entre os formuladores de políticas do RBI. Alguns membros acreditam que mais aperto é necessário, enquanto outros acreditam que mais aumentos levarão a uma recuperação econômica mais lenta. Em comunicado, um membro do comitê disse que a política monetária estava “perigosamente perto de níveis em que pode infligir danos à economia”. Outro membro disse:

“O compromisso com esse regime (meta de inflação) envolve apenas o alinhamento da taxa nominal compromissada com a inflação esperada. Não exige que a repo nominal seja mantida mais alta por mais tempo.”

A maioria dos constituintes do Nifty 50 estava no vermelho na sexta-feira. O preço das ações da Adani Enterprises caiu mais de 6,58% depois que os reguladores americanos começaram a examinar a empresa. A investigação está sendo conduzida pela Securities and Exchange Commission (SEC) e pela Procuradoria dos Estados Unidos em Nova York. Isso também explica por que as ações da Adani Ports & SEZ também caíram mais de 4%.

Outros notáveis desempenhos inferiores no índice foram Bharat Petroleum, Hindalco Industries, Tata Motors, HDFC Life e Titan Companies. As ações de bancos indianos como Axis Bank, SBI e ICICI Bank também caíram fortemente na sexta-feira.

Essas perdas foram compensadas por ganhos em vários constituintes do Nifty 50. IndusInd Bank, Bharti Airtel, Asian Paints e HDFC Bank subiram cerca de 1%.

Nifty 50 previsão do índice

Gráfico bacana por TradingView

O gráfico diário mostra que o índice Nifty esteve em uma forte tendência de alta nos últimos meses. Ele enfrentou alguns ventos contrários depois de atingir o importante ponto de resistência em ₹ 18.888, o ponto mais alto em 30 de novembro.

Este é um preço importante, pois o índice formou um padrão único. Alguns analistas acreditam que esse padrão é um topo duplo, o que é um sinal de baixa. Outros o veem como um padrão de xícara e alça, que é um indicador de continuação.

Portanto, como escrevi aqui , o índice Nifty 50 precisa se mover acima desse nível para confirmar a tendência de alta. Se isso acontecer, o próximo nível psicológico a ser observado será de ₹ 19.000.

