Previsão dos índices Nifty 50 e Sensex: mais um obstáculo a superar

O índice Nifty 50 está pairando perto de seu recorde histórico, com as ações indianas, incluindo a Adani Enterprises, voltando. O índice, composto pelas principais empresas indianas de primeira linha, estava sendo negociado a $$ 18.560, alguns pontos abaixo de sua alta histórica de $$ 18.888. Da mesma forma, o índice Sensex estava sendo negociado a ₹ 62.637, ligeiramente abaixo de seu recorde.

Recuperação das ações da Adani Enterprises

Os índices Nifty 50 e Sensex estão indo bem, ajudados pela Adaani Enterprises. Depois de cair para um mínimo de ₹ 1.015 em fevereiro, o preço das ações da Adani Enterprises saltou mais de 148%. Outros componentes do conglomerado de Adani, como Ports, Total Gas e Transmission, se recuperaram.

Essas ações tiveram um bom desempenho recentemente porque as investigações sobre a empresa pelos reguladores indianos não renderam informações relevantes. Em maio, o regulador financeiro do país deu um branco em sua investigação sobre links estrangeiros. O forte desempenho de Adani está de acordo com a previsão que escrevi neste artigo.

Existem outras empresas que ajudaram a elevar o índice Sensex e Nifty este ano. A Tata Motors, controladora da Jaguar Landrover, saltou 38% este ano. Outras montadoras como Bajaj Auto, Maruti Suzuki, Mahindra & Mahindra e Eicher subiram mais de 10% este ano.

Para o índice Sensex, os melhores desempenhos deste ano são ITC, UltraTech Cement, Tech Mahindra, Nestle India e Maruti Suzuki. Todas essas ações saltaram dois dígitos este ano.

Há duas razões principais pelas quais as ações indianas estão subindo este ano. Primeiro, as empresas estão reagindo à forte economia indiana. Os dados mais recentes mostram que a economia cresceu 6,1% no primeiro trimestre e os analistas acreditam que crescerá cerca de 6,5% neste ano. Esse crescimento fará dela a economia principal com melhor desempenho.

Em segundo lugar, os índices Nifty 50 e Sensex estão subindo em sincronia com outros índices globais como o Nasdaq 100, Dow Jones e S&P 500.

Nifty 50 previsão do índice

Gráfico Nifty 50 por TradingView

O índice Nifty 50 tem estado em uma forte tendência de alta nos últimos meses. Agora, está se aproximando do importante ponto de resistência em ₹ 18.888, seu recorde. O índice saltou acima das médias móveis exponenciais de 25 e 50 dias.

Mais importante ainda, o índice parece estar formando um padrão de xícara e alça, que geralmente é um sinal de continuação de alta. Portanto, mais ganhos serão confirmados se o preço conseguir se mover acima da parte superior do copo em ₹ 18.888.

Previsão do índice Sensex

Gráfico Sensex por TradingView

Historicamente, o índice Nifty 50 teve uma estreita correlação com o Sensex. Como mostrado acima, o índice também formou o que parece ser um padrão de xícara e alça. Da mesma forma, permanece acima das médias móveis de 25 e 50 dias, enquanto o Índice de Força Relativa (RSI) está se aproximando do nível de sobrecompra de 70.

Portanto, mais ganhos serão confirmados se o preço ultrapassar o obstáculo principal em ₹ 63.601. Mover-se acima desse nível invalidará o padrão de topo duplo que também se formou.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA