As ações da Siemens Energy AG (ETR: ENR) perderam cerca de 35% esta manhã, depois que a empresa alemã retirou sua orientação de lucro para o ano fiscal de 2023.

Ações da Siemens Energy sobem com alerta de problemas caros

Na sexta-feira, a empresa de tecnologia de energia disse que uma revisão técnica da Siemens Gamesa encontrou um aumento significativo na taxa de falhas de seus componentes de turbinas eólicas.

Os custos relacionados à melhoria da qualidade do produto, acrescentou, devem ultrapassar € 1,0 bilhão (US$ 1,09 bilhão). No programa “ Street Signs Europe ” da CNBC, Nicholas Green, da Alliance Bernstein, disse hoje:

Eu imagino que eles podem escalar de volta. Com sorte, quando reportarem em agosto, terão colocado alguns colchetes em torno do custo. Mas, certamente, é um sucesso alarmante.

A notícia do mercado de ações chega um mês depois que a Siemens Energy relatou um prejuízo líquido de € 189 milhões em seu segundo trimestre financeiro.

A Siemens Energy AG manteve sua orientação de receita

A empresa com sede em Munique também retirou suas premissas de ano inteiro para a Siemens Gamesa, mas deixou as premissas para Grid Technologies e Gas Services intocadas na sexta-feira.

A Siemens Energy manteve sua orientação para receita também hoje. De acordo com o chefe de bens de capital europeus da Alliance Bernstein:

Eles indicaram que é de 15% a 30% da frota instalada onde essas falhas de componentes podem estar ocorrendo. Mas deixa um leve ponto de interrogação sobre onde termina essa responsabilidade.

A empresa alemã adquiriu a Siemens Gamesa em dezembro de 2022. As ações da Siemens Energy caíram cerca de 40% em relação à alta do ano até o momento no final de maio.

