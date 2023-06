Preço do Near Protocol salta para uma alta de três semanas após parceria com o Alibaba

A fim de acelerar o crescimento do Web3 na Ásia e no Oriente Médio, a NEAR Foundation, organização sem fins lucrativos responsável pelo desenvolvimento do ecossistema do protocolo NEAR, fez parceria com o Alibaba Cloud, o braço de computação e armazenamento do gigante chinês de tecnologia Alibaba Group Holding Ltd (NYSE: BABA).

A parceria dá à NEAR Foundation acesso ao ecossistema de desenvolvedores do Alibaba Cloud em toda a Ásia e Oriente Médio, em um esforço para atrair mais desenvolvedores a desenvolver o protocolo NEAR. A infraestrutura “plug-and-play” como serviço fornecida pela Alibaba Cloud permitirá que os desenvolvedores lancem novos validadores NEAR.

Chamadas de procedimento (RPC) para desenvolvedores de protocolo próximo

De acordo com um comunicado de imprensa, a NEAR Foundation e a Alibaba Cloud fornecerão chamadas de procedimento remoto (RPC) como um serviço para desenvolvedores e usuários dentro do ecossistema NEAR. Os usuários poderão ler dados em blockchains e enviar transações para várias redes usando RPC, um tipo de servidor de computador.

Além disso, os dois (Alibaba Cloud e Near Protocol) fornecerão aos desenvolvedores uma interface de programação de aplicativos (API) de indexação multicadeia para consulta de dados.

Os usuários do Near Protocol também poderão usar o NEAR Blockchain Operating System (BOS) enquanto usam a infraestrutura do Alibaba Cloud.

A parceria ocorre dias depois que o Alibaba contratou um novo presidente chamado Joseph Tsai, que tem sido um investidor Web3 ativo e assinou vários acordos com empresas relacionadas a cripto.

preço PRÓXIMO

O preço do NEAR, o token nativo do Near Protocol, respondeu muito positivamente à nova parceria. O token agora está sendo negociado onde era negociado em 5 de junho de 2023, o que é um grande passo para sua recuperação depois de cair por três dias consecutivos.

Embora o aumento tenha sido repentino, o momento de alta ainda é forte e pudemos ver o preço subir, especialmente devido ao atual sentimento de alta do mercado de criptomoedas.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA