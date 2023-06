As ações da Wise saltam 20% com os resultados fiscais de 2023

Wajeeh é Repórter de Notícias da Invezz cobrindo os mercados de ações da Europa, Ásia e América do Norte.… leia mais

Siga o Invezz no Telegram , Twitter e Google News para notícias de última hora >

A Wise PLC (LON: WISE) ganhou até 20% esta manhã, depois de relatar fortes resultados para o ano fiscal de 2023.

Wise FY 2023 destaques financeiros

Copy link to section

A empresa fintech concluiu o ano fiscal com receita de £ 964,2 milhões (US$ 1,23 bilhão) – um crescimento anual de 73%.

A receita também aumentou 51% em relação ao ano anterior, para £ 846,1 milhões. Kristo Kaarmann – o co-fundador e diretor executivo da Wise PLC disse hoje no comunicado de imprensa de ganhos :

Este ano, aproximadamente 10 milhões de pessoas/empresas escolheram a Wise para movimentar e administrar dinheiro internacionalmente, um aumento de 34% em relação ao ano anterior. Nós os ajudamos a movimentar cerca de £ 105 bilhões através das fronteiras, um aumento de 37%.

A Receita e Alfândega de Sua Majestade está atualmente investigando o CEO Kaarmann por não cumprir as obrigações fiscais. As ações da Wise ainda estão em queda de cerca de 3,0% em relação à alta do ano.

Wise vê uma desaceleração do crescimento à frente

Copy link to section

A empresa de pagamentos digitais atribuiu o forte desempenho do ano inteiro em parte à receita de juros mais alta. Ele observou, no entanto, que o crescimento provavelmente desacelerará no futuro.

Para o ano fiscal de 2024, a empresa listada em Londres agora prevê um aumento de 33% na receita no topo da faixa. De acordo com Matt Briers – o diretor financeiro da Wise PLC.

Ao passarmos pelo ano fiscal de 2024, tenha em mente que estaremos superando algumas tendências incomuns. Isso inclui um nível excepcional de crescimento de volume no primeiro semestre e forte crescimento da receita de juros no segundo semestre.

Para o médio prazo, ele espera uma taxa composta de crescimento anual de 20%. Wall Street atualmente tem uma classificação consensual de “overweight” para as ações da Wise.