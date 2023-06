As ações da Cresco Labs são uma boa empresa de cannabis para comprar?

Os estoques de cannabis ficaram atrás do mercado mais amplo este ano. As ações do Global X Cannabis ETF (POTX) caíram quase 405 este ano, enquanto os índices S&P 500 e Nasdaq 100 saltaram dois dígitos este ano. O preço das ações da Cresco Labs (NASDAQ: CRLBF) caiu 15% este ano e mais de 41% nos últimos 12 meses.

Melhorias modestas

A Cresco Labs é uma empresa canadense com grandes operações nos Estados Unidos. A empresa opera lojas de varejo em estados-chave onde as pessoas podem comprar diversos produtos de cannabis. Em 2020, lançou o Sunnyside, uma plataforma de comércio eletrônico onde as pessoas podem comprar cápsulas, vapes, concentrados, comestíveis, flores e outros produtos.

Sunnyside está tendo um forte crescimento. No trimestre mais recente, suas vendas acumuladas saltaram para mais de US$ 1 bilhão pela primeira vez na história.

A receita da Cresco Labs no trimestre chegou a US$ 194 milhões, uma queda de 3% em relação ao trimestre anterior. Ele atribuiu esse declínio a Illinois, onde o crescimento diminuiu nos últimos meses. A empresa encerrou o trimestre com $ 90 milhões em caixa. Também está trabalhando para melhorar seus gastos em uma tentativa de reduzir suas saídas de caixa.

A Cresco Labs vem aprimorando suas operações. Em 2022, sua receita saltou para mais de $ 824 milhões, enquanto sua perda total diminuiu em mais de $ 100 milhões, para $ 212 milhões. Os analistas agora acreditam que a empresa atingirá o ponto de equilíbrio em 2025.

Portanto, embora a empresa esteja perdendo dinheiro, ela está se saindo melhor do que outras empresas de cannabis, como Cronos Group e Canopy Growth. Acredito que a plataforma de e-commerce da Sunnyside ajudará a suportar esse crescimento.

O maior risco para a Cresco Labs é a aquisição da Columbia Care, uma empresa cujo crescimento tem sido lento. A receita da Columbia chegou a US$ 125 milhões no último trimestre. Perdeu mais de US$ 36 milhões durante o trimestre.

Previsão do preço das ações da Cresco Labs

Gráfico da Cresco Labs por TradingView

O gráfico diário mostra que o preço das ações da Cresco Labs mudou de lado desde abril. Permaneceu ligeiramente acima da mínima acumulada no ano de US$ 1,38. A ação também permaneceu abaixo do importante ponto de resistência em $ 1,95, o ponto mais alto em 25 de maio. Como resultado, está pairando perto das médias móveis de 25 e 50 dias.

O preço das ações da Cresco Labs permanece bem abaixo da máxima histórica, enquanto o MACD está se movendo abaixo do ponto neutro. Portanto, a perspectiva da ação é neutra e espero que ela permaneça nessa faixa por um tempo.

Uma quebra abaixo do suporte em US$ 1,38 sinalizará que há mais vendedores no mercado. Se isso acontecer, o próximo nível a ser observado será de US$ 1. Por outro lado, uma movimentação acima do ponto de resistência em US$ 1,95 sinalizará que ainda há mais compradores.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA