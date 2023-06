SPDR Dow Jones: DIA ETF formou um raro padrão de alta

O preço das ações do SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) teve um bom desempenho este ano. Ele aumentou cerca de 2,42% este ano e mais de 7% nos últimos 12 meses. O fundo teve desempenho inferior ao de outros ETFs populares, como o SPDR S&P 500 e o Invesco QQQ.

Ações de tecnologia lideram

O SPDR Dow Jones ETF ficou atrás dos outros dois grandes fundos por causa de sua exposição a empresas de tecnologia. De fato, as empresas de tecnologia em seus fundos foram as de melhor desempenho este ano. O preço das ações da Salesforce subiu mais de 57%, tornando-se o líder do fundo.

A Salesforce, a maior empresa de CRM, se saiu bem quando a administração implementou uma reviravolta depois de ficar sob pressão de ativistas. Alguns dos principais ativistas da empresa são Elliot Management, Starboard Value, Third Point e Inclusive Capital.

O preço das ações da Apple saltou mais de 44% este ano, com os investidores apostando que seu crescimento continuará. As ações dispararam recentemente quando a empresa introduziu uma nova categoria no setor. Ela lançou um fone de ouvido de realidade virtual que poderia revolucionar a indústria.

A Microsoft é a ação com o segundo melhor desempenho no SPDR Dow Jones ETF, com um salto de mais de 39%. A empresa se tornou uma das principais empresas de inteligência artificial aposta este ano devido à parceria com a OpenAI, os criadores do ChatGPT.

O preço das ações da Intel subiu mais de 29% este ano, devido ao aumento da demanda por semicondutores. No entanto, a empresa em apuros teve desempenho inferior a outras grandes empresas de semicondutores, como AMD e Nvidia. A Nvidia viu seu valor de mercado crescer para mais de US$ 1 trilhão.

Outras empresas de melhor desempenho no Dow Jones são Cisco, American Express, McDonalds e Visa, entre outras.

Houve alguns retardatários espetaculares no índice Dow Jones. A Walgreens Boots Alliance viu suas ações caírem 235 este ano. Como escrevi aqui , o crescimento e a lucratividade da empresa pioraram nos últimos meses. Outros retardatários no DIA ETF são 3M, Amgen, Chevron, UnitedHealth Group e Goldman Sachs.

SPDR Dow Jones ETF análise do preço das ações

O gráfico diário mostra que o DIA ETF esteve em uma lenta tendência de alta nos últimos meses. Ele subiu mais de 20% em relação ao nível mais baixo em 2022. O estoque se moveu acima da média móvel de 50 e 25 dias. Também formou um padrão invertido de cabeça e ombros.

A ação está em um importante nível de resistência, pois foi o ponto mais alto em janeiro, fevereiro e maio. Portanto, a perspectiva para a ação é neutra com um viés de alta. Mais vantagens serão confirmadas se a ação subir acima da alta deste mês de US$ 345.