Apenas duas semanas desde o lançamento de uma pré-venda para inaugurar a aplicação de mercados preditivos baseados em blockchain, Chancer levantou US$ 399.277 de investidores. O token, que custa US$ 0,01 BUSD, atraiu demanda devido ao novo modelo de negócios centrado em apostas ponto a ponto. Com o preço definido para aumentar para $ 0,011 BUSD na próxima fase de pré-venda, os investidores veem uma grande oportunidade de entrar antes de um movimento potencialmente explosivo. Mas vale a pena investir em $CHANCER?

O ETF de Bitcoin à vista aumenta a agitação no mercado de criptomoedas

Copy link to section

Embora a pré-venda relâmpago da Chancer seja um testemunho de seu ecossistema sólido, o sentimento também pode ser proveniente do restante do mercado. O Bitcoin está tentando ultrapassar a barreira dos US$ 30.000, enquanto o Ethereum está encontrando seu caminho de volta para os US$ 1.900. As duas principais criptomoedas são frequentemente consideradas as líderes e os indicadores para o restante do setor.

Mais especificamente, as tendências de preços do BTC refletem as expectativas de que a SEC cederá à pressão e concordará com um ETF spot do Bitcoin. A Fidelity é a última a expressar o desejo de solicitar uma vaga no ETF do Bitcoin, enquanto a BlackRock fez a mudança anteriormente.

As atuais tendências de preço do BTC não são indicativas de desempenho futuro, uma vez que a incerteza do mercado ainda não foi resolvida. No entanto, sugere que os investidores ainda não terminaram com as criptomoedas. Em particular, eles estão se concentrando em tokens com potencial para fazer grandes movimentos no mercado, especialmente aqueles que estão sendo lançados agora. $CHANCER pode estar se beneficiando desse sentimento.

Por que Chancer está mudando o mundo das apostas

Copy link to section

Apenas pense sobre isso; Se você está participando de apostas, está restrito ao que a casa de apostas forneceu e deve jogar de acordo com suas probabilidades e regras. Chancer está mudando isso. Em vez de participar de um mercado de apostas criado por casas de apostas, você pode criar seu próprio mercado P2P e apostar por meio dele.

Você então convida colegas para o seu mercado de apostas ou se junta ao deles, onde você pode prever e ganhar prêmios. O interessante sobre o Chancer é que os investidores podem apostar em quase tudo sob o sol por meio de uma plataforma descentralizada.

O Chancer é uma plataforma de jogo ou investimento?

Copy link to section

Embora o Chancer tenha elementos de apostas, não é uma plataforma de jogos de azar. É uma plataforma para os investidores se envolverem em mercados preditivos P2P e ganhar recompensas e renda passiva. A capacidade de criar vários mercados ao vivo que se alinham com os interesses do usuário torna o Chancer uma plataforma de investimento ideal.

Além dos ganhos relacionados a apostas, os investidores podem fazer o stake do $CHANCER para obter renda passiva. Os tokens em staking aumentam a liquidez na plataforma, permitindo que os investidores entrem e saiam de posições de negociação.

Existem recompensas de market-making para a criação de mercados no Chancer, incentivando os investidores a continuarem construindo a plataforma. Os investidores também podem ganhar compartilhando o Chancer com outras pessoas por meio do recurso Share2Earn.

O Chancer poderá ter um aumento de preço de 1.000% em 2023?

Copy link to section

As apostas são uma indústria enorme, com a crescente aceitação da tecnologia levando-a a novos níveis. Chancer está entrando no setor, mas de forma diferente de seus rivais. Como tal, o potencial da plataforma e seu token nativo é enorme.

Um aumento de 1.000% para 2023 pode ser mais ambicioso, embora possa ser alcançado dependendo da demanda após a listagem na Uniswap no terceiro trimestre. Um aumento de preço duplicado seria uma previsão realista para 2023. No entanto, não há limite para o potencial futuro do $CHANCER, já que os tokens têm facilmente registrado aumentos semelhantes. Portanto, um aumento de preço de 10x é realista em 2024.

É o momento certo para investir em $CHANCER

Copy link to section

$CHANCER está em seu primeiro estágio de pré-venda quando o preço está mais baixo. Isso significa que comprar agora pode ser a melhor chance de enfrentar possíveis aumentos de preços antes das próximas fases da pré-venda ou listagem de tokens nas exchanges.