Projeto de lei de cripto e stablecoin do Reino Unido é assinado em lei

O Reino Unido reconheceu oficialmente as criptomoedas e as stablecoins como atividade regulamentada depois que o Rei Charles concordou com a Lei de Mercados e Serviços Financeiros (FSMB).

Em 19 de junho, conforme relatado aqui, a Câmara dos Lordes – a câmara alta do parlamento do Reino Unido – aprovou o FSMB, colocando o projeto a um passo de se tornar lei. Essa etapa foi o Royal Assent, um estágio final da legislação no Reino Unido, onde um projeto de lei aprovado no parlamento é oficialmente assinado em uma lei.

Andrew Griffith, secretário econômico do Tesouro, comentou :

“2023 está provando ser um ano marcante para a reforma de nossos serviços financeiros. Esta legislação histórica nos dá o controle de nosso livro de regras de serviços financeiros, portanto, apoia empresas e consumidores do Reino Unido e impulsiona o crescimento. Ao revogar as antigas leis da UE estabelecidas em Bruxelas, ele desbloqueará bilhões em investimentos – dinheiro que pode desbloquear a inovação e fazer a economia crescer”.

Lei dá poderes de supervisão aos reguladores

O FSMB foi introduzido em julho de 2022 e procurou trazer a criptografia para o domínio da atividade financeira regulamentada. O projeto de lei também classifica as stablecoins como parte do sistema de pagamentos. [ Leia mais ;]

Hoje, quinta-feira, 29 de junho de 2023, o rei Charles cumpriu o dever processual que torna a Lei de Serviços e Mercados Financeiros de 2023 a lei orientadora para os reguladores. A Lei, que incluiu emendas importantes como esta durante o debate, dá aos reguladores, como a Autoridade de Conduta Financeira, poderes de supervisão sobre criptomoedas e stablecoins no país.

Assim como a FCA, o Tesouro do Reino Unido, o Banco da Inglaterra e o Regulador de Sistemas de Pagamentos terão poderes para formular e fazer cumprir as principais diretrizes regulatórias para o setor.

O Tesouro do Reino Unido, a Autoridade de Conduta Financeira, o Banco da Inglaterra e o Regulador de Sistemas de Pagamentos poderão em breve introduzir e aplicar regras para regular o setor. As regras sobre a supervisão da criptografia como atividade regulamentada são esperadas nos próximos 12 meses.

A lei criptográfica histórica do Reino Unido ocorre um mês depois que a UE adotou formalmente sua Lei de Mercados de Criptoativos (MiCA), que oferece regulamentação cripto abrangente. O regulamento entra em vigor em 2024.