Constellation Brands supera estimativas de lucro com fortes vendas de cerveja

A Constellation Brands Inc (NYSE: STZ) citou a força em seu negócio de cerveja ao relatar resultados que superam o mercado em seu primeiro trimestre financeiro na sexta-feira. As ações ainda abriram no vermelho.

Constellation Brands reitera orientação

A ação do preço é interessante, considerando que a empresa de bebidas também reiterou sua orientação para o ano fiscal completo.

Para o ano fiscal de 2024, a Constellation Brands espera que seus ganhos caiam entre US$ 11,70 a US$ 12 por ação, excluindo seu investimento na Canopy Growth Corp. De acordo com o CFO Garth Hankinson:

O desempenho do negócio de cerveja reafirmou nossa confiança em nossos planos e objetivos anuais. Esperamos que nosso negócio de vinhos e destilados acelere em direção às suas perspectivas ao longo do restante do ano.

O analista pediu $ 11,66 por ação de ganhos por ação. A Constellation Brands prevê até US$ 1,3 bilhão em fluxo de caixa livre este ano.

Vendas de cerveja foram fortes no primeiro trimestre

As vendas de cerveja no trimestre recém-concluído aumentaram 11%. Ainda assim, a Constellation Brands registrou um impacto de 220 pontos base na margem operacional desse negócio, parcialmente devido aos custos mais altos de insumos. O chefe de finanças acrescentou no comunicado de imprensa :

Agora também estamos mais perto de nossa meta de índice de alavancagem líquida, continuando a devolver caixa aos acionistas e avançando em nossas expansões de capacidade de cervejaria modular por prioridades de alocação de capital.

No início de junho, a Model Especial da Constellation Brands destronou a Bud Light da AB InBev como a cerveja mais vendida nos Estados Unidos (leia mais).

A companhia listada em Nova York estima um aumento de até 9,0% em suas vendas de cerveja neste ano.

Números notáveis nos ganhos do primeiro trimestre da Constellation Brands

Ganhou US$ 135,9 milhões contra US$ 389,5 milhões no ano anterior

O lucro por ação também caiu de US$ 2,09 para US$ 0,74

EPS ajustado impresso a $ 2,91 conforme o comunicado de imprensa

As vendas aumentaram 7,0% ano a ano, para US$ 2,525 bilhões

O consenso foi de US$ 2,83 por ação sobre US$ 2,474 bilhões em vendas

