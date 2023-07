O preço do Internet Computer (ICP) está em um nível chave: é uma compra em julho?

O preço do Internet Computer (ICP) saltou para o nível mais alto desde 5 de junho. O token subiu para US$ 4,51, cerca de 35% acima do nível mais baixo de junho. Seu valor de mercado total saltou para mais de US$ 1,9 bilhão, tornando-se a 31ª maior criptomoeda do mundo.

Por que o Internet Computer surgiu?

Copy link to section

A Internet Computer é um dos players mais poderosos da indústria de blockchain. É uma plataforma abrangente que possibilita aos desenvolvedores criar aplicativos totalmente descentralizados (dApps). De fato, seu site foi construído usando a tecnologia.

O Internet Computer é mais abrangente do que outros blockchains líderes, como Ethereum e Solana. Por um lado, possui uma pilha completa de soluções, incluindo contratos inteligentes que possibilitam que as pessoas criem soluções em todos os setores.

A rede já foi usada para construir centenas de dApps em vários setores. Por exemplo, DSVRA é uma plataforma de mídia social Web3 descentralizada. Outras plataformas do ecossistema são Distrikt, Juno, Kinic e OpenChat, entre outras.

O preço do ICP teve um bom desempenho por vários motivos. Primeiro, o ecossistema continuou crescendo em junho. A mais recente notícia da Internet Computer foi que a Sodexo BRS, multinacional francesa, escolheu a rede para sua plataforma NFT. Os desenvolvedores também lançaram o Motoko Dev Server, que ajudará os desenvolvedores a criar e lançar dApps rapidamente.

Mais importante ainda, o preço do Internet Computer subiu devido ao amplo rali das criptomoedas. Esse rali aconteceu à medida que mais grandes empresas adotaram o TradFi. A TradFi está na interseção das finanças tradicionais e das criptomoedas.

A Blackrock solicitou o Ishares Bitcoin Trust, um spot BTC ETF. Outras empresas como Invesco, Fidelity e Ark Investments decidiram solicitar seus ETFs. Ao mesmo tempo, a EDX Markets, uma bolsa de criptomoedas apoiado por Citadel, Schwab e Fidelity, foi lançado, como escrevi aqui . Esses eventos elevaram os preços do Bitcoin e de outras criptomoedas.

https://www.youtube.com/watch?v=ngUo2-UDfQg

Previsão de preço ICP

Copy link to section

O gráfico 4H mostra que o preço do Internet Computer tem uma grande semelhança com o Bitcoin, sobre o qual escrevi neste artigo . Está em $ 4.460, o ponto mais alto em 25 de junho. Ele formou o que parece ser um padrão de topo duplo cujo decote estava em $ 3,81.

O preço do ICP moveu-se acima das médias móveis de 50 e 25 períodos. Ele também se moveu acima da linha média da ferramenta forquilha de Andrews. Portanto, mais ganhos só serão confirmados se a moeda ultrapassar o importante ponto de resistência em $ 4,55.

Tal movimento invalidará o padrão de topo duplo. Isso abrirá a possibilidade de um preço passar para o próximo nível psicológico em $ 5.