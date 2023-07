Preços compostos, Filecoin, Litecoin e GRT subirão se o BTC ultrapassar US$ 31.480

As criptomoedas superaram os principais ativos financeiros, como ações e commodities, no primeiro semestre do ano. Bitcoin, a maior criptomoeda do mundo, mais que dobrou desde seu ponto mais baixo em dezembro. Essa recuperação levou a outros ganhos importantes entre outras altcoins, como Compound (COMP), The Graph (GRT), Litecoin (LTC), Filecoin (FIL) e Maker (MKR).

$ 31.480 é o preço para assistir

As criptomoedas tiveram um forte desempenho no primeiro semestre do ano, apesar dos ventos contrários significativos no setor. O vento contrário mais importante foram os recentes processos da SEC contra a Coinbase e a Binance.

Esses processos fizeram várias alegações que poderiam ter uma grande implicação nas altcoins. Por exemplo, a alegação de que a maioria das altcoins são valores mobiliários poderia forçar a maioria dessas altcoins a serem retiradas da lista por bolsas que atendem a clientes americanos.

Ao mesmo tempo, as trocas de criptomoedas poderiam ser forçados a mudar drasticamente seus modelos de negócios. A SEC alegou que essas empresas operavam como corretoras, corretoras não registradas e câmaras de compensação ao mesmo tempo.

Do ponto de vista técnico, o preço do Bitcoin está em um nível importante. Como mostrado abaixo, a moeda está pairando perto do nível mais alto deste ano. Ele formou dois padrões distintos que têm resultados diferentes. Ele formou o que parece ser um padrão de topo duplo. Na análise de ação de preço, esse padrão de topo duplo geralmente é um sinal de baixa.

Ao mesmo tempo, formou um pequeno padrão de flâmula de alta, que é um sinal de alta. Mais importante ainda, fica acima da média móvel de 50 dias.

Portanto, uma movimentação acima da alta acumulada no ano de US$ 31.422 validará o padrão de flâmula de alta e levará a mais ganhos. Se isso acontecer em um ambiente de alto volume, abrirá a possibilidade da moeda saltar para US$ 35.000.

Rali das altcoins continua

Um forte retorno do Bitcoin terá um grande impacto nas altcoins. De fato, algumas das altcoins mais conhecidas estão indo bem este ano.

O preço do Litecoin saltou para o nível mais alto desde maio do ano passado. Ele subiu mais de 190% desde seu ponto mais baixo em 2022, enquanto os investidores aguardam o próximo halving. O LTC conseguiu cruzar o importante ponto de resistência em US$ 105,9, validando a visão otimista. Portanto, há uma probabilidade de que os preços do Litecoin subam para US$ 150 em breve.

Os tokens DeFi também tiveram um bom desempenho este ano. Os investidores acreditam que a repressão às exchanges centralizadas pode levar a mais demanda por plataformas DEX que são difíceis de regular. O preço COMP do composto saltou para US$ 66 (máxima de 22 de agosto). O mesmo vale para outros tokens DEX como Maker (MKR) e Synthetix (SNX).

Se o Bitcoin ultrapassar a alta do ano, isso pode significar mais ganhos para altcoins como The Graph (GRT), Bitcoin Cash (BCH) e Filecoin (FIL). Historicamente, essas altcoins tendem a se sair bem quando o preço do Bitcoin está subindo.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.