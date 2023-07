Preço do Bitcoin Cash sobrecomprado como dificuldade de mineração, saltos na taxa de hash

O preço do Bitcoin Cash teve um bom desempenho nas últimas semanas, ao fazer a transição para a 14ª maior criptomoeda no mundo. Ele saltou da baixa do mês passado de US$ 91,80 para a alta acumulada no ano de US$ 328,26. Ele saltou mais de 260% entre seu ponto mais baixo e mais alto em junho.

BCH pela metade à frente

Houve três principais catalisadores para o preço do Bitcoin Cash em junho. Primeiro, deu um salto quando vários pesos pesados financeiros se candidataram a um fundo negociado em bolsa (ETF) à vista nos EUA. Essas empresas incluíam empresas como Blackrock, Fidelity, Invesco e Cathie Wood’s Ark Invest.

Embora os aplicativos ETF estivessem no Bitcoin, os analistas acreditam que o BCH também poderia se beneficiar. Por um lado, se o fundo BTC for aceito, abrirá a possibilidade de propostas de ETF para outras moedas de prova de trabalho, como BCH e Litecoin. Isso porque as duas moedas surgiram como um fork do Bitcoin e não são classificadas como valores mobiliários.

Em segundo lugar, o preço do Bitcoin Cash saltou por causa do próximo halving, que está programado para dezembro. Halving é um período em que as recompensas em bloco em uma rede de prova de trabalho são reduzidas pela metade. Desempenha um papel importante na moderação do abastecimento. Historicamente, as criptomoedas tendem a se recuperar antes do halving.

Como resultado, as principais métricas do Bitcoin Cash melhoraram em junho. A taxa de hash do Bitcoin Cash saltou para 3,77 EH/s em junho, o nível mais alto desde maio de 2021. A taxa de hash é uma métrica importante que mede a saúde de uma rede. A dificuldade de mineração do Bitcoin também saltou para 476,54 G, que é o seu recorde histórico. Sua dificuldade de mineração começou o ano em 203 G.

Em terceiro lugar, o preço do BCH disparou devido ao medo de perder (FOMO) no mercado. À medida que seu preço subia, mais investidores se moviam para a moeda para evitar serem deixados para trás.

Previsão de preço do Bitcoin Cash

Gráfico BCH por TradingView

O preço do BCH teve um retorno espetacular em junho, quando a demanda pela moeda disparou. À medida que subia, conseguiu ultrapassar o importante nível de resistência em $ 164,40, o nível mais alto em julho do ano passado.

O preço do Bitcoin Cash saltou acima das médias móveis de 50 e 100 dias, o que é positivo para a moeda. Também parece estar formando um padrão de flâmula de alta, que geralmente é um sinal de alta.

No entanto, também se tornou severamente sobrecomprado, com o Índice de Força Relativa (RSI) em 80. Portanto, há uma probabilidade de que a moeda tenha uma retração nos próximos dias, já que os vendedores visam o nível de suporte principal em $ 250, que é cerca de 15% abaixo do nível atual.