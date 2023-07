Governo da Índia divulga primeira lista de 30 minerais críticos

Na semana passada, o Ministério de Minas do Governo da Índia divulgou seu aguardado Relatório do Comitê de Identificação de Minerais Críticos.

Baseando-se na experiência combinada americana, europeia e australiana de políticas de materiais críticos, o relatório observou que uma ‘definição ideal’ de minerais críticos no contexto indiano seria a seguinte,

Minerais críticos são aqueles minerais essenciais para o desenvolvimento econômico e segurança nacional, (enquanto) a falta de disponibilidade desses minerais ou mesmo a concentração da existência, extração ou processamento desses minerais em poucas localizações geográficas pode levar à vulnerabilidade e interrupção da cadeia de suprimentos.

Esses minerais são considerados ‘críticos’, pois espera-se que desempenhem um papel cada vez maior nas economias do futuro, particularmente em aplicações de alta tecnologia eletrônica, telecomunicações, transporte e defesa.

Além disso, eles estão se tornando cada vez mais centrais para as trajetórias líquidas zero que os países provavelmente seguirão.

O relatório do governo considera especificamente a dificuldade de extração e processamento dos minerais, bem como o potencial de interrupção da cadeia de abastecimento.

processo do comitê

Para identificar minerais críticos de importância estratégica, o ministério estabeleceu um comitê de sete membros em novembro de 2022.

Enquanto preparava a lista, o comitê tentou lançar as bases para um ecossistema que pudesse abordar múltiplos objetivos, incluindo o apoio ao crescimento econômico, criação de empregos e competitividade; pesquisa, inovação e exploração; melhorar as parcerias globais; garantir a segurança da matéria-prima para as necessidades de defesa do país; e promover a proteção do clima e do meio ambiente.

Como resultado, o comitê também estudou o estabelecimento de uma cadeia de valor de ponta a ponta que incluía exploração upstream, mineração upstream, processamento, refino e metalurgia, manufatura e aplicações industriais e recuperação e reciclagem de materiais.

Os minerais foram identificados por meio de um processo abrangente de três estágios,

Identificou 69 elementos que foram classificados como críticos em grandes economias como Austrália, EUA, Canadá, Japão e Coreia do Sul.

Foram realizadas reuniões com ministérios responsáveis por setores de vital importância nas áreas de geração e distribuição de energia, energia atômica, energia renovável, fertilizantes, eletrônica e metais de terras raras. Essa etapa permitiu que o comitê identificasse os minerais mais críticos no contexto indiano.

O comitê então trabalhou ‘para obter um índice de criticalidade’ em consulta com a Agência Internacional de Energia e especialistas em pesquisa com experiência na metodologia da União Européia, que considerou tanto a ‘importância econômica quanto os riscos da cadeia de suprimentos’.

A Comissão Europeia emitiu sua primeira lista de minerais brutos críticos em 2011 e continuou a atualizá-la a cada 3 anos, fornecendo um modelo sólido para pensar sobre o desafio em questão.

Em ‘Importância econômica’, o comitê analisou o potencial de interrupção, um índice de substituibilidade, pontuação do multiplicador GVA e um índice transversal.

A estrutura de ‘Risco de Suprimento’ examinou questões de governança, incluindo licenciamento, taxas de reciclagem em fim de vida e potencial de recuperação, dependência de importação e autossuficiência, bem como questões de substituibilidade.

Na lista final de minerais críticos, o comitê incluiu elementos que considerou de alta ‘Importância Econômica’, alto ‘Risco da Cadeia de Suprimentos’ e uma parte da lista criada na segunda etapa.

O relatório identificou três cadeias de valor de alto potencial: Tecnologia Limpa, Tecnologia da Informação e Comunicação (como semicondutores) e Manufatura Avançada.

As tecnologias de defesa e segurança também foram incluídas na análise da cadeia de valor.

Usando essa estrutura e contabilizando outras variáveis, como a dependência líquida de importações e a posição de reserva da Índia, o comitê identificou 30 minerais críticos que estão disponíveis na tabela abaixo:

Minerais Críticos Cadeia de valor Principais Aplicações Disponibilidade na Índia Antimônio Manufatura Avançada; Tecnologia Limpa Retardadores de chama, baterias de chumbo-ácido, ligas de chumbo, plásticos (catalisadores e estabilizadores), vidro e cerâmica Sem reservas comprovadas Berílio Manufatura Avançada Componentes Automotivos: Transporte e Defesa Fabricação de Máquinas, Equipamentos Eletrônicos e de Telecomunicações Não disponível Bismuto Manufatura Avançada Produtos Químicos, Farmacêuticos, Fundição de Ferro Não disponível Cádmio Manufatura Avançada Baterias, Pigmentos, Revestimentos Capacidade instalada de 913 TPA Cobalto Tecnologia Limpa Veículos elétricos, baterias, ligas resistentes à corrosão, aplicações aeroespaciais, pigmentos e corantes Não disponível Cobre Manufatura Avançada; Tecnologia Limpa Produtos Elétricos e Eletrônicos, Fiação Elétrica, Painel Solar, Indústria Automotiva Abastecimento doméstico é de apenas 4% das necessidades Gálio TIC Semicondutores, Circuitos Integrados, LEDs O gálio é recuperado como subproduto durante a produção de alumina Germânio Manufatura Avançada; Tecnologia Limpa; TIC Fibras Ópticas, Satélites, Células Solares Não disponível Grafite Tecnologia Limpa Baterias, Lubrificantes, Células de Combustível para EVs Reservas de 9 milhões de toneladas Háfnio Manufatura Avançada Superliga, Precursor de Catalisador, Semicondutores, Óxido para Reatores Ópticos, Nucleares Encontrado em compostos de zircônio produzidos domesticamente índio Manufatura Avançada Eletrônicos (laptops, monitores/TVs de LED, smartphones) e semicondutores Não disponível Lítio Tecnologia Limpa; Tecnologias de defesa e segurança Veículos Elétricos, Baterias, Vidros, Cerâmica, Fabricação de Combustíveis, Lubrificantes 5,9 milhões de toneladas de reservas de lítio foram encontradas* Molibdênio Manufatura Avançada Ligas de Aço, Pigmentos e Corantes, Catalisadores, Equipamentos Elétricos e Eletrônicos Não disponível Nióbio Manufatura Avançada; Tecnologia Limpa Construção, Transporte Não disponível Níquel Manufatura Avançada; Tecnologia Limpa; Tecnologias de defesa e segurança Aço inoxidável, painéis solares, baterias, aeroespacial, aplicações de defesa e veículos elétricos A produção de sulfato de níquel e sulfato de cobalto é de 7500 TPA PGE (grupo platina) Manufatura Avançada Catalisador Automático, Joias, Medicamentos, Equipamentos Eletrônicos Usados pelos militares Aproximadamente 16 toneladas de reservas disponíveis Fósforo Manufatura Avançada Fertilizante mineral Reservas significativas disponíveis Potassa Manufatura Avançada Fertilizantes Químicos, Abrandador de Água Mais de 90% das reservas estão disponíveis no Rajastão REE Tecnologia Limpa; Tecnologias de defesa e segurança Ímãs permanentes para geradores e motores elétricos, catalisadores, polidores, baterias, eletrônicos, tecnologias de defesa, setor de energia eólica, aviação e tecnologia espacial Aproximadamente 12 toneladas de monazita disponíveis, das quais 55% – 65% são óxidos de terras raras rênio Manufatura Avançada Superligas, usos aeroespaciais e de maquinário, catalisadores na indústria de petróleo Não disponível Selênio Manufatura Avançada Eletrolítico, Manganês, Vidro, Pigmentos Atualmente sem produção Silício Manufatura Avançada; TIC Semicondutores, eletrônicos e equipamentos de transporte, tintas, ligas de alumínio Produção relatada de 59.000 toneladas métricas conforme dados de 2022 Estrôncio Manufatura Avançada Ligas de alumínio, pigmentos e cargas, vidro, ímãs, aplicações pirotécnicas Não disponível Tântalo Manufatura Avançada; Tecnologia Limpa Capacitores, Superligas, Carbonetos, Tecnologia Médica Não disponível Telúrio Tecnologia Limpa Energia Solar, Dispositivos Termoelétricos, Vulcanização de Borracha sem produção Lata Manufatura Avançada Aeroespacial, Construção, Decoração, Eletrônica, Joalheria e Telecomunicações Produzido como concentrado e metal em Chhattisgarh Titânio Manufatura Avançada; Tecnologia Limpa; Tecnologias de defesa e segurança Aplicações aeroespaciais e de defesa, produtos químicos e petroquímicos, pigmentos, polímeros As instalações de esponja de titânio estão localizadas em Kerala Tungstênio Manufatura Avançada Ferramentas para fresagem e corte, ferramentas para mineração e construção, catalisadores e pigmentos, usos aeronáuticos e energéticos, carboneto de tungstênio Não disponível Vanádio Manufatura Avançada; Tecnologia Limpa Ligas, Baterias Reservas estimadas de V2O5 de 64.594 toneladas Zircão Manufatura Avançada; Tecnologia Limpa Setor de Manufatura Química e Eletrônica de Alto Valor Obtido como subproduto durante o beneficiamento de areias minerais pesadas Fonte: GoI Ministério de Minas; * Levantamento geológico da Índia

Gerenciando a dependência de importação

Atualmente, a Índia depende de países parceiros para uma série de minerais críticos. No futuro, os funcionários do governo procurarão concentrar esforços na diversificação das fontes e na construção de capacidade doméstica para alguns dos minerais listados abaixo.



Considerações agrícolas

Uma característica única da estratégia da Índia é o peso dado aos fertilizantes minerais (por exemplo: Fosfato de rocha, Potassa) para garantir a segurança alimentar e recursos suficientes para o setor agrícola, que representa mais de um quinto do PIB.

Além disso, a Índia é o maior exportador de arroz do mundo, bem como um grande exportador de trigo.

Próximos passos

Uma reportagem de um importante jornal inglês, The Print, observou :

Segundo especialistas do setor, ainda hoje, apenas cerca de 10 a 20% do potencial real da Índia em relação aos minerais críticos foi explorado.

O relatório acrescenta,

O Comitê também recomenda a criação de um Centro de Excelência para Minerais Críticos (CECM) no Ministério de Minas. O Centro de Excelência atualizará periodicamente a lista de minerais críticos para a Índia e notificará a estratégia mineral crítica de tempos em tempos.

Avançar,

O Comitê é de opinião que um exercício estatístico detalhado precisa ser realizado para o cálculo preciso de vários fatores, como índice de substituibilidade, índice transversal de minerais, dependência de importações, etc. Portanto, se necessário, um subcomitê separado pode ser constituído pelo Ministério de Minas exclusivamente para elaborar a fórmula para desenvolver o índice de criticidade.

O Secretário do Ministério de Minas, Sr. Vivek Bhardwaj, observou que tal relatório ajudou a identificar as áreas mais cruciais para ampliar os esforços e reduzir a dependência de outros países.