Você deve comprar ou vender ações dos EUA após os dados de manufatura do PMI de junho?

Hoje é o Dia da Independência nos Estados Unidos e os bancos americanos estão fechados. Como tal, os participantes do mercado não devem esperar muito da próxima sessão norte-americana.

Ontem também foi um dia lento, pois muitas pessoas preferiram tirar um fim de semana prolongado devido ao feriado de 4 de julho. Mas não se engane; a volatilidade está prestes a aumentar, pois esta é uma semana importante para os mercados financeiros.

Com muitos participantes do mercado americano de férias, não foi surpresa que o mercado não tenha reagido aos dados do PMI de manufatura de junho. Os economistas esperavam que o setor manufatureiro se recuperasse de 46,9 anteriormente para 47,2. Em vez disso, os dados mostraram uma deterioração ainda maior no setor, conforme indicado pelo print 46.

Vale lembrar que um print abaixo de 50 sinaliza contração do setor.

Olhando para os últimos doze meses, o setor manufatureiro dos EUA entrou em território de contração em novembro do ano passado e permaneceu lá desde então.

A partir dessa perspectiva, as ações dos EUA devem ter dificuldade em se recuperar, pois as perspectivas de uma recessão econômica são grandes. Mas a ação dos preços das ações foi impulsionada principalmente pelo ciclo de aperto do Fed.

Portanto, os fracos dados de manufatura podem funcionar como um aviso para o Fed não aumentar mais a taxa de fundos. Tal desenvolvimento seria otimista para as ações dos EUA.

Preços de manufatura ISM caem ainda mais

Outro detalhe interessante do relatório da manufatura de junho nos EUA foi que os preços do setor caíram ainda mais. Mais precisamente, os preços de manufatura ISM chegaram a 41,8 contra 44 esperados. Qualquer impressão abaixo de 50 mostra preços em queda e sinaliza ao Fed que as pressões inflacionárias estão diminuindo no setor manufatureiro.

Isso deve ser otimista para as ações dos EUA, pois as chances de o Fed atingir a taxa terminal aumentam substancialmente.

Todos os componentes do ISM estão abaixo de 50 – uma recessão nos EUA é iminente?

O último detalhe interessante do relatório de ontem apóia o caso de que uma recessão nos EUA é iminente. Todos os componentes do ISM estão abaixo de 50, algo que não acontece com tanta frequência.

Na verdade, sempre que isso aconteceu nas últimas duas décadas, a economia dos EUA estava em recessão.

Portanto, por mais irônico que possa parecer, os dados ruins da manufatura em junho podem ser ações otimistas porque dão ao Fed mais razões para não aumentar.

E, por que não – começar a cortar as taxas no final do ano?

