Previsão de preço EUR/NOK já que a taxa de câmbio está em um ponto de inflexão

A coroa norueguesa (NOK) é a décima terceira moeda mais negociada no mundo e foi introduzida em 1875 quando a Noruega aderiu à União Monetária Escandinava.

Juntamente com outros países nórdicos europeus, a Noruega tem uma economia forte alimentada por receitas de commodities e abriga o maior fundo soberano do mundo – o Fundo Global de Pensões do Governo da Noruega. Ele administra mais de US$ 1,3 trilhão em ativos totais.

A maioria dos outros países europeus compartilha uma moeda comum – o euro. Isso significa que a negociação da taxa de câmbio EUR/NOK é baseada principalmente no diferencial da taxa de juros entre os dois bancos centrais (Banco Central Europeu e Norges Bank) e nos eventos que afetam o mercado de commodities (ou seja, petróleo bruto e mercado de gás).

Os dois bancos centrais têm uma taxa de juros semelhante, atualmente em 3,5% na Noruega e na zona do euro. Portanto, negociar o par de moedas EUR/NOK neste verão é complicado, pois pode-se construir um caso de alta e de baixa.

EUR/NOK em um ponto de inflexão

EUR/NOK está em uma tendência de alta, conforme refletido pela série de máximas e mínimas mais altas feitas nos últimos meses. Em 2023, o rali continuou até que os ursos entraram em EUR 12 por uma coroa.

Neste ponto, pode-se fazer um caso de alta e de baixa para EUR/NOK. O de baixa, visto em preto no gráfico acima, exige um padrão inverso de cabeça e ombros, que aponta para um movimento iminente em direção ao nível EUR11.

Por outro lado, o caso de alta, visto em azul, é baseado em um padrão de continuação – um triângulo.

Pode ser que o caso de baixa seja mais atraente para o olho técnico, mas as chances são de que veremos uma nova alta neste verão. Primeiro, lutar contra uma tendência de alta tão forte é arriscado, pois mesmo que o mercado se mova abaixo da linha de pescoço, não há garantia de mais continuidade.

Em segundo lugar, a próxima reunião do BCE é em 27 de julho, enquanto o Norges Bank se reúne novamente apenas em 17 de agosto. Com o BCE quase garantido para aumentar as taxas novamente, vender a descoberto o EUR/NOK aqui parece uma operação arriscada.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.