As criptomoedas tiveram um forte desempenho no primeiro semestre do ano, mesmo com o setor enfrentando desafios significativos de regulamentação no setor. O Bitcoin disparou mais de 90%, superando ativos importantes como os índices S&P 500 e Nasdaq 100. Ao mesmo tempo, Chancer, um projeto relativamente novo, arrecadou mais de US$ 457 mil nas últimas semanas.

O que é Chancer?

Copy link to section

Chancer é uma nova empresa que busca revolucionar os mercados de apostas e prognósticos esportivos. Foi criado por Adam e Paul Kelbie, dois irmãos que identificaram uma lacuna em uma das indústrias de mais rápido crescimento no mundo.

As apostas esportivas estão apresentando um crescimento robusto em países-chave, como nos Estados Unidos, onde o número de estados que permitem esse tipo de atividade está aumentando. Há também a possibilidade de que os estados restantes legalizem as apostas esportivas após observarem os benefícios nos outros estados.

Chancer é uma empresa de apostas personalizadas ponto a ponto que possui uma camada adicional de transmissão ao vivo. A diferença entre o Chancer e outras empresas é que ele permitirá que os usuários criem seus próprios mercados e lucrem com eles.

Outro benefício é que o Chancer está comprometido com a descentralização. Embora a rede seja inicialmente centralizada, os desenvolvedores farão a transição para uma plataforma totalmente descentralizada alimentada pelo token $CHANCER.

Existem vários eventos que as pessoas poderão criar e apostar. Por exemplo, você pode criar um mercado em um evento esportivo, eleição ou até mesmo dados econômicos como PMIs e taxa de desemprego. O benefício é que qualquer um pode criar o mercado, definir regras e convidar outras pessoas para apostar.

Roteiro à frente

Copy link to section

Os desenvolvedores do Chancer já fizeram muito trabalho para o ecossistema. Por exemplo, eles já lançaram a pré-venda do token, realizaram uma auditoria Certik e começaram a construir a plataforma BETA. A primeira fase da venda de tokens foi muito bem-sucedida, pois arrecadou quase US$ 500 mil em menos de um mês.

Os compradores iniciais de $CHANCER estão recebendo o token com desconto. Por exemplo, com $ 1.000, os compradores podem obter 100.000 tokens $CHANCER. Na segunda etapa, que deve ser lançada em breve, eles receberão 90.909 tokens $CHANCER. Quando chegar à quinta fase, a mesma quantidade renderá 71.428 tokens.

Os desenvolvedores têm muito trabalho a fazer no terceiro trimestre. Eles planejam lançá-lo na Uniswap e em várias outras exchanges. Além disso, eles planejam listá-lo em outras exchanges centralizadas, lançar a plataforma BETA e iniciar o programa de nó validador.

Chancer é um bom investimento?

Copy link to section

Chancer está ganhando força, o que é bom para qualquer venda de tokens. Embora a venda tenha ocorrido há apenas algumas semanas, ela atraiu milhares de compradores e detentores. Isso significa que o token provavelmente aumentará quando for listado nas principais exchanges nos próximos meses.

Além disso, o Chancer tem uma utilidade real, pois está revolucionando uma grande indústria com muito potencial. Portanto, você pode participar da venda de tokens do Chancer aqui Você também pode ler seu whitepaper aqui. O whitepaper fornecerá mais informações sobre a plataforma e seu roteiro.

No entanto, há uma ressalva importante. Em primeiro lugar, este artigo não constitui aconselhamento financeiro. Além disso, investir em vendas de tokens pode ser uma proposta de alto risco, pois, ao contrário dos IPOs, as vendas de tokens não contêm divulgações suficientes. Portanto, você deve alocar apenas uma pequena quantia de dinheiro na venda.