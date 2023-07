Cuidado com a extrapolação ingênua dos ciclos anteriores do Bitcoin para previsões de preços de criptomoedas

Não gosto do termo “o próximo mercado em alta” quando olho para os mercados de criptomoedas. O mesmo vale para o “inverno criptográfico” e, pior de tudo, “se olharmos para os ciclos anteriores”.

A criptografia pode ter passado por altos e baixos violentos no passado, e pode fazê-lo no futuro, mas precisamos ser diligentes com suposições gerais de que os ciclos anteriores se repetirão. Veja o gráfico abaixo, por exemplo, que sobrepõe o atual ciclo de preços do Bitcoin (começando em 2021) ao ciclo 2013-2017 e ao ciclo 2017-2021. Variantes populares deste gráfico são frequentemente compartilhadas no espaço e referenciadas como presságios inevitáveis de valorização futura dos preços.

É um gráfico sedutor e que ilumina a imaginação de qualquer detentor de Bitcoin quando o vê. É fácil ver como essa análise ganha tanta força (sem sequer mencionar os seguidores já cultuados que muitas criptomoedas acumulam).

No entanto, há uma série de problemas flagrantes com isso e com todas as outras comparações dessa natureza. Para ser claro, não acho que o Bitcoin nunca mais aumentará como no passado (eu acho), nem acho que os ciclos anteriores são completamente irrelevantes, mas acho que as previsões e previsões de tempo derivadas desses ciclos anteriores são muitas vezes mal orientados, por três razões importantes.

Tamanho da amostra

O princípio mais básico e frequentemente violado em todas as estatísticas é o erro do tamanho da amostra. O Bitcoin mal passou um minuto, o primeiro bloco minerado pelo enigmático Satoshi Nakamoto em janeiro de 2009, com a primeira troca online em meados de 2010. Treze anos de dados de preços são realmente suficientes para tirar conclusões concretas?

Não apenas isso, mas uma grande parte desses treze anos ocorreu quando grande parte do mundo financeiro não tinha ideia do que era esse dinheiro engraçado da Internet, tornando grande parte de sua história irrelevante ao avaliá-lo hoje em relação à construção de modelos ou formular previsões sobre movimentos futuros de preços. Isso nos leva à gafe número dois…

Liquidez

A liquidez nos mercados de Bitcoin está atualmente muito baixa. E isso é hoje, em 2023. Voltando cinco anos atrás, os mercados eram ainda mais escassos, quando o Bitcoin era um ativo de nicho extremamente longe do palco principal. A graduação do ativo de brinquedo de culto a ativo financeiro genuíno veio, como seria de esperar, com toda uma gama de infraestrutura: de bolsas a empresas de mineração de capital aberto, fundos (e talvez em breve ETFs) e assim por diante. Com tudo isso veio uma maior liquidez.

Portanto, parece um alcance enorme tirar conclusões concretas dos movimentos de preços do Bitcoin antes de pelo menos 2017. Os ciclos de redução pela metade são frequentemente referenciados como referências aqui e, embora a redução repentina na liberação de novos suprimentos, sem dúvida, tenha um impacto no fornecimento- relação de demanda e, portanto, o preço, o mesmo acontece com o outro lado dessa equação: a demanda.

Eu apenas luto para ver como os primeiros dias da história de negociação do Bitcoin têm muita relevância até hoje, anos durante os quais mais de 70% das negociações eram realizadas em uma bolsa (Mt Gox) e o preço oscilava violentamente diariamente (não que isso ainda não ocorre, como mostra o próximo gráfico). A liquidez é um dos fatores mais importantes ao determinar o preço de qualquer ativo, e a liquidez do Bitcoin mudou drasticamente em sua curta história até agora.

A liquidez foi inexistente por vários anos. Podemos realmente colocar peso nos movimentos de preços de um período em que um grande pedido de compra pode gerar uma enorme vela verde ou algumas vendas rápidas destroem todo o gráfico? Nos primeiros anos da história comercial do Bitcoin, foi exatamente isso que aconteceu.

O fim da maior corrida de touros da história

O fator final que acredito ser o mais negligenciado ao avaliar os ciclos anteriores do Bitcoin é o seguinte: o Bitcoin nunca experimentou um mercado em baixa na economia em geral.

O Bitcoin foi lançado em janeiro de 2009, após o Grande Crash Financeiro. Uma referência a resgates bancários está contida no código do bloco Genesis extraído por Satoshi Nakamoto.

Dois meses após este lançamento, e com o Bitcoin ainda não sendo negociado em um mercado, o mercado de ações chegou ao fundo do poço. Desde então, até o pico anterior a 2022, o S&P 500 multiplicou 7X e o Nasdaq saltou 13X.

Assim, o Bitcoin foi lançado no ambiente de mercado perfeito: quase exatamente no fundo do mercado de ações, à frente de um dos mercados de alta mais longos e explosivos da história, onde quase todos os ativos sob o sol subiram de valor.

Claro, uma das principais razões subjacentes a tudo isso foram as taxas de juros. As taxas foram mantidas perto de zero durante a maior parte desse período, facilitando o dinheiro barato e uma onda de valorização de ativos de risco. O Bitcoin estava nesses ativos para aproveitar essa onda.

E então veio 2022. A inflação desenfreada surgiu como resultado da impressão agressiva de dinheiro, uma pandemia única na vida, problemas na cadeia de suprimentos e uma guerra na Europa que sufocou o mercado de energia. Os bancos centrais foram obrigados a aumentar as taxas de juros, encerrando a festa de forma enfática. Não apenas isso, mas o ciclo de aumento das taxas foi o mais rápido da história moderna, com taxas agora acima de 5% nos EUA, sendo a pausa no mês passado a primeira vez que as taxas não aumentaram desde março de 2022.

O ano passado, portanto, representou a primeira vez na curta história do Bitcoin que experimentou algo além de um mercado de alta efervescente para ativos de risco. Atualmente, também está testemunhando o conceito de uma taxa de juros (material) pela primeira vez, com taxas próximas de zero (ou mesmo negativas) durante o resto de sua vida jovem.

Esse clima macro contrastante invalidou tantos modelos preditivos para o Bitcoin, como declarações de um “superciclo” ou o modelo de estoque para fluxo do Plano B (embora eu ainda esteja intrigado com o último e acredite que tenha implicações interessantes, mas isso é para outro dia). E isso simplesmente deve ser considerado ao se basear em ciclos anteriores para prever futuros movimentos de preços.

Pensamentos finais

A questão é que, quando juntamos todos esses fatores – o pequeno tamanho da amostra, a mudança na liquidez e o primeiro ambiente de mercado de juros altos / baixa da vida do Bitcoin – isso destaca quanto cuidado deve ser tomado ao recorrer ao passado do Bitcoin desempenho com a finalidade de prever a ação futura do preço.

Claro, existem informações interessantes a serem tomadas (e eu utilizo várias em minha análise), mas este é um ativo que literalmente se transformou de um experimento obscuro em um canto distante da Internet em um ativo financeiro convencional. Ao mesmo tempo, a economia mundial mudou de maneira igualmente dramática, do GFC arrepiante ao notável mercado em alta e ao cisne negro de todos os cisnes: a pandemia de COVID.

Pela última vez, não estou nem por um segundo dizendo que o Bitcoin não vai subir novamente, assim como no passado. Mas puxar padrões cegamente de ciclos passados sem considerar tudo o que aconteceu desde então, e o ambiente durante o qual esses padrões ocorreram, parece, na melhor das hipóteses, equivocado.

