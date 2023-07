Nifty 50, Sensex revela as melhores e piores ações de 2023

Siga o Invezz no Telegram , Twitter e Google News para notícias de última hora >

O índice Nifty 50 da Índia atingiu um recorde, com os investidores comemorando o papel crescente da economia do país. O índice, que acompanha as maiores empresas da Índia, subiu para ₹ 19.410. Da mesma forma, o índice BSE Sensex saltou para ₹ 65.507. Os dois índices de primeira linha saltaram mais de 14% em relação ao nível mais baixo deste ano.

O rali das ações indianas continua

Copy link to section

Os índices Nifty 50 e BSE Sensex tiveram um bom desempenho este ano, à medida que os influxos para o mercado indiano continuam. Dados publicados pela UNCTAD mostraram que a Índia foi um dos principais receptores de investimentos estrangeiros diretos (IED) globalmente.

Os investidores são atraídos pelo papel crescente da Índia no mundo e pela economia em recuperação. A Índia continua a desempenhar o seu papel como a melhor alternativa à China. Com isso, o país tem recebido muitos fabricantes que estão desrriscando da China. Em junho, as relações entre a Índia e os EUA melhoraram após a visita de Narendra Modi.

A Tata Motors foi a ação do índice Nifty 50 com melhor desempenho este ano. Suas ações saltaram mais de 52%, com os investidores aplaudindo a estratégia de recuperação da empresa. O preço das ações da ITC saltou mais de 42% este ano, tornando-se o segundo melhor desempenho. A ITC é um conglomerado líder que está presente em diferentes setores.

As ações da Baja Auto subiram 34%. Outros constituintes principais do índice Nifty 50 são Dr. Reddy’s Laboratories, Britannia Industries, Power Grid Corporation e Titan Company, entre outros. Todas essas ações saltaram mais de 20%.

Por outro lado, os principais retardatários no índice Nifty 50 são Adani Enterprises, Hindalco Industries, Infosys e Adani Power. Todas essas ações caíram mais de 10% este ano,

Com relação ao índice BSE Sensex, ITC, Dr. Reddy’s, UltraTech Cement, Larsen & Toubro e Nestlé tiveram os melhores desempenhos.

Nifty 50 previsão do índice

Copy link to section

Gráfico Nifty 50 por TradingView

No meu último artigo nos índices Nifty 50 e Sensex, notei que os dois tinham mais vantagens se o primeiro cruzasse o nível de resistência de ₹ 18.888. Também escrevi que os dois índices tinham uma correlação estreita entre si.

Agora, como mostrado acima, o índice Nifty saltou acima desse nível de resistência, que era o lado superior do copo e o padrão da alça. O índice permanece acima de todas as médias móveis e da nuvem Ichimoku. Osciladores como o MACD e o Índice de Força Relativa (RSI) continuaram subindo.

Portanto, o índice provavelmente continuará subindo à medida que os compradores visam o próximo nível-chave em ₹ 20.000. Um movimento abaixo de ₹ 19.000 invalidará a visão otimista. Se isso acontecer, o índice Sensex aumentará para mais de ₹ 66.000.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.