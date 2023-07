Previsão do preço do milho: colheita dos EUA deve aumentar à medida que a área aumenta

O preço do milho caiu fortemente, pois as preocupações com a oferta continuaram. Depois de subir para US$ 6,83 em junho, os preços do milho caíram para US$ 5,20, o nível mais baixo em mais de dois anos. Esse declínio significa que o milho e o ETF de milho Teucrium (CORN) caíram mais de 15% este ano.

Suprimentos robustos de milho

Copy link to section

Os preços do milho caíram à medida que os investidores se preparam para mais ofertas de milho este ano, ajudados pelo clima favorável em países-chave como Estados Unidos e Brasil.

Um relatório do Departamento de Agricultura dos EUA impulsionou a área de milho esperada para o ano. O departamento espera que a área plantada de milho seja de 94,1 milhões, um aumento de 2 milhões de acres em relação à estimativa anterior. Se o clima continuar favorável, significa que a safra do país será a maior dos últimos anos.

A Ucrânia, um importante país agrícola, também deverá ter uma produção maior este ano. Enquanto a guerra na Ucrânia continua, os primeiros dados mostram que muitos agricultores do país plantaram este ano.

O Brasil também está tendo um clima favorável, o que pode levar a mais produção. O único grande retardatário é a Argentina, um dos maiores países agrícolas do mundo. A Argentina está passando por uma grande crise econômica que levou sua moeda a uma baixa recorde.

Um risco importante para o milho é o evento climático El Nino. Em nota esta semana, a ONU confirmou que o El Nino já havia começado. El Nino é um evento climático que leva a um aumento significativo de chuvas em alguns lugares e tempo seco em outros lugares.

Previsão do preço do milho

Copy link to section

Gráfico de milho por TradingView

Olhando para o gráfico diário, vemos que os preços do milho estão em forte tendência de baixa nos últimos meses. Ele cruzou vários níveis importantes recentemente, incluindo US$ 5,81 (mínimo de julho de 2022) e US$ 5,6324 (mínimo de 18 de maio).

O milho moveu-se abaixo de todas as médias móveis e o lado inferior do canal descendente mostrado em preto. Portanto, nesta fase, os preços devem continuar pressionados por algum tempo. Mais desvantagens serão confirmadas se o preço cair abaixo da baixa de outubro de US$ 5,1923.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.